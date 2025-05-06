強化AI作戰系統 Anduril收購愛爾蘭通訊商Klas

人工智慧（AI）是Anduri等國防新創公司發展的核心技術；示意圖。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕以人工智慧（AI）驅動國防技術聞名的新創公司安杜里爾（Anduril Industries）週一宣布，已達成最終協議，將收購總部位於愛爾蘭的戰術通訊系統製造商Klas。此舉旨在強化其自主作戰系統能力。

《路透月曾引述知情人士報導，Anduril與軟體公司帕蘭泰爾（Palantir）、馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX），已是贏得美國前總統川普「黃金穹頂」（Golden Dome）飛彈防禦護盾計畫關鍵合約的主要競爭者。

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此次收購的具體交易條款並未公開，且尚需獲得監管機構批准。Anduril計劃透過整合Klas的硬體，強化其自主作戰系統的效能。Klas專門生產小型強固型電腦與網路設備，即使在缺乏電力和手機訊號的嚴苛環境下，也能讓前線士兵進行通訊並操控無人機等載具。

獲得創投巨頭支持的Anduril，將把Klas的硬體整合進其核心的AI軟體平台「晶格」（Lattice）。Lattice被視為Anduril的AI自主系統「中央大腦」，能綜合來自各種無人系統感測器的數據，提供即時戰場態勢概觀，促進機器與人員之間的協同作業。

作為交易的一部分，擁有約150名員工的Klas預計將繼續在愛爾蘭和美國的現有設施營運，並計畫擴大產能以應對不斷增長的需求。

這項收購案是Anduril自2017年成立以來的第九筆交易。《路透》先前曾根據消息來源報導，安杜里爾正在洽談新一輪募資，可能使其公司估值大幅提升至280億美元（約新台幣8421億元）。

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