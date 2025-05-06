借鑑烏克蘭防止假訊息認知作戰 作戰區發言人可由指揮官指定兼任

國軍今實施新發言人制度，除原職務發言人之外，戰區指揮官也能視任務需要，指定適員兼任發言人。圖為國防部新任政務辦公室主任孫立方中將，仍兼任軍事發言人。（圖：國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕俄烏戰爭爆發後，烏克蘭透過迅速闢除假新聞、建立正確資訊，來向國際傳播俄羅斯暴行；國軍因此借鑑俄烏經驗，除原職務發言人之外，戰區指揮官也能視任務需要，指定適合人員兼任發言人。

國防部今天舉行例行記者會，由國防部軍事新聞處副處長喬福駿上校主持記者會，由國防部國防部軍事新聞處長升任政務辦公室主任的孫立方中將亦出席記者會，媒體因此詢問現行發言人任務規劃。

請繼續往下閱讀...

對此喬福駿表示，國防部各級的發言人設置已運行多年，面對當前變化迅速的資訊環境，以及依據漢光演習的驗證結果，希望持續調整優化，讓國軍不管是平時還是戰時，發言系統都能不中斷，並有備援機制。目前平時國防部部本部是由部長指定適合人員擔任發言人，軍事新聞處處長擔任副發言人；戰時部分，各作戰區除了由政戰主任擔任發言人以外，作戰區的指揮官可以視任務需要，指定適員兼任發言人，這個調整會持續檢視運作效能，視需求修正。

孫立方則表示，目前基本上依照整體運作機制，他還是兼任國防部發言人的工作，當然主要的新聞細部幕僚作業，還是由新聞處主導。

他並於會後表示，這項制度正好於今天部長核定後正式實施，也是考量俄烏戰爭爆發後，近年戰場資訊變化快速、台海局勢等因素而做改變。

中共擅長認知作戰擾亂軍心民心，於2018年成立「解放軍新聞傳播中心」（PLA News Media Center）融合報紙、廣播電視、網絡新媒體、出版發行等業態於一體，對台作戰解放軍亦在其東部戰區成立「融媒体中心」。近年皆隨共軍動態不間斷對台進行輿論戰、發布錯假訊息，進而引發台灣內部的認知作戰。

為防制中共對我認知作戰，先前也傳出前總統蔡英文欲將國軍文宣單位包括軍聞社、青年日報與漢聲廣播電台等整合後成立「國防媒體中心」，但並無後續結果。

國防部今天舉行例行記者會，由國防部軍事新聞處副處長喬福駿上校主持記者會。（圖：國防部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法