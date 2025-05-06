IDF意外擊發「火焰彈」 空軍：初步排除環境、人為及「被鎖定」

空軍司令部參謀長李慶然中將。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍台南第一戰鬥機聯隊基地一架IDF戰機於4月30日下午升空例行訓練時，在空中發生「火焰彈」意外擊發狀況，且被民眾目擊。空軍司令部參謀長李慶然中將今天表示，目前查察結果初步排除環境、人為因素，以機械因素為主，至於是否為「被鎖定」？他說，從投擲電門及剩餘數量而言，目前已排除此狀況發生。

台南民眾4月30日下午4時許，在台南市文賢路目擊民宅上方出現火焰彈擊發後產生的硝煙。據了解，是一架IDF戰機例行訓練意外擊發火焰彈，空軍司令部5月1日表示已派員調查，將釐清原因與責任。

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李慶然今天在國防部例行記者會表示，目前查察結果，針對民眾提供的照片，加上對飛行員的調查及（該IDF戰機）落地後電門位置系統的檢查，已初步排除環境、人為因素，仍以機械因素為主要查察方向。

至於是否如外傳可能被「鎖定」有關，李強調，這也是空軍查察重點，但從其投擲的電門，以及落地後剩餘的數量來看，與假設並不一致，所以目前已排除有鎖定狀況發生。

李慶然強調，近10年僅有這一起意外擊發狀況發生，所以空軍將此定調為單一事件。不過，雖控制盒故障率並不高，但為慎重起見，也已送至專業部門詳細查察。

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