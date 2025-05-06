增加5千人！同心35號演習上看2萬後備軍人參演

國防部副總督察長周錦龍。（記者方瑋立攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（6日）召開記者會說明去（113）年度各項施政績效報告，國防部全動署透露，今年採14天召訓的同心35號演習人數規模，將擴大至2萬餘名後備軍人參演，較去年至少增加5千餘人；今年教召也將增加訓能，調整手槍及步槍射擊，採立、跪、臥三種射擊姿勢，以應變實況演練。

國防部副總督察長周錦龍說明，行政院自2002年起全面推動機關績效評估制度，目的在提高機關自主管理能力，做到施政前後自我比較，逐年進步，並彰顯整體施政成果。

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周表示，國防部結合行政院政策，依總統國家安全理念及行政院施政方針，針對社經情勢變化及未來建軍整備發展需要，編定113年度施政計畫，策訂「施政目標」及執行策略，據以推動工作。

周指出，國防部113年度施政計畫所列「施政目標」包括：「建構國軍整體防衛作戰能力，提升三軍聯合作戰效能」、「符合實際戰場景況，提升聯合作戰訓練效能」、「推動後備制度轉型，強化軍民合作機制」、「爭取高素質人力，穩定留營成效」、「鼓勵官兵進修，質量均衡發展」、「運用多元宣傳策略，凝聚全民愛國意志」、「厚植國防自主科技能量，完備國防產業供應鏈」、「持恆災害防救整備，確保人民生命財產安全」、「持續拓展國防交流合作，鞏固夥伴關係」、「改善官兵生活環境，完善官兵照護品質」、「提升裝備維保能量，厚實國軍防衛作戰」等11項。

其中在國防交流合作方面，周錦龍表示，國防部113年度積極執行「政策對話」等10類軍事交流合作，實際出訪326案1770人次，來訪253案1103人；且另計有美、英、澳、比利時、日本及歐盟等國44團、246名專家學者來台拜會國防部。

周錦隆強調，為期務實與周延客觀，邀集相關領域學者專家及各單位主官（管）共同檢視達成情形，相關成果與精進方向納入年度「施政績效報告」，並依規公開於網路，各項精進規劃亦納入114年度施政工作持續推動，以利國人更了解國防施政推動概況，繼續支持國軍。

針對同心演習部分，周說明，去年同心34號演習計常、後備部隊58個單位14647人參演，較前年增加2032人，今年漢光實兵操演更將擴大後備軍人參演規模。

全動署動員管理處副處長夏振國上校表示，今年同心演習採較高人數規模，2萬餘人皆為後備軍人，意即較去年至少增加5千餘人參演。另針對今年教育召集訓練，配合縣市後備旅的基幹人力增加，將較去年增加訓能，並調整手槍及步槍射擊，採立、跪、臥三種射擊姿勢，以應變射擊實況演練。

此前，國防部曾向立法院說明，年度人力動員（同心）演習，配合漢光實兵操演，逐年調增後備軍人參演規模，今年將持續增加參演人數並採14天召訓，將結合縣市聯合應變中心實施指管驗證等課目，協同憲、警、消及民防團隊遂行全社會防衛動員演練，以磨練作業程序及檢視計畫適切性。

針對今年三軍聯合作戰訓練測考跟去年有何不同？訓次室聯合戰力訓練處副處長胡雅中上校透露，將由去年三軍聯合作戰訓練的測考，調整為三軍聯合火力實彈測考，主要將實彈（訓練）的想定彈性化，並將想定的設計以狀況處置為主，避免測考模式化。另外，部隊的運動跟射擊皆由部隊長負責指揮，藉以貫徹分權指揮及分散式指管，符合作戰場景。

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