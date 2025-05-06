新興裝備進度到哪了？ 海馬斯、ATACMS飛彈、M1戰車陸續到位中...

截至今日，我國新興裝備籌獲進度一覽表。（記者劉宇捷統整製表）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國向美採購及國造新興裝備陸續有新進展，這些裝備的陸續交付狀況，也代表台海的新形態戰略部署開始轉型。以武器載台來看，我國已獲得或建造升級中的新型裝備包括海軍劍龍級潛艦性能提升、新一代輕型巡防艦、沱江級艦，陸軍M1A2T戰車、海馬斯多管火箭、ATACMS戰術飛彈，以及空軍的F-16 Block 70戰機等。

截至今日（5月6日）所獲得的公開資訊統計，海軍國造的「海鯤號」（舷號711）潛艦目前進入海上測試前的最後階段，不過原訂上（4）月的海試，目前目標延至本（5）月執行，海軍強調，重要的目標條件是「備便出海」，不是以時間為考量，但仍會在9月30日完成海測為目標。而劍龍級潛艦戰鬥系統提升案，首艦「海龍號」（舷號793）預計於本月底前完成缺改進、出廠，而「海虎號」（舷號794）將接續於本月16日進塢執行性能提升。

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我國向美採購及國造新興裝備陸續有新進展，這些裝備的陸續交付狀況，也代表台海的新形態戰略部署開始轉型。圖為國造海鯤號潛艦。（圖片來源:台船提供）

另外，有關國造新一代輕型巡防艦，目前防空型與反潛型2艦皆已於中信造船廠開工，目標明（2026）年10月前交付海軍。而名為高效能艦艇的「沱江級」艦，目前第一批次量產6艘已全數交付，第二批次5艘已出廠2艘，舷號628的最新艦於4月中旬出廠，目前正在安裝武器、雷達等裝備，全案也預計明年底前全數交付。

名為高效能艦艇的「沱江級」艦，目前第一批次量產6艘已全數交付，第二批次5艘已出廠2艘，全案預計明年底前完成。（資料照）

陸軍方面，號稱地表最強戰車的台灣版M1A2T，首批38輛已於去（2024）年12月16日抵台送往裝訓部，目前正在進行人員換裝訓練，依計畫，今年將交付第二批42輛，明年交付最後的28輛，共計108輛。

而陸軍另一利器「海馬斯」多管火箭系統，已於去年10月獲得首批11套發射車系統，其餘18套預計於明、後年間交付；至於其可搭載的ATACMS戰術飛彈，據最新消息顯示，首波16枚已於今年1月7日抵台交付，第一批的64枚應當全數於今年第一季完成交運，後續20枚則計畫於上述第二批期程間完成交付。

陸軍「海馬斯」多管火箭系統（後）與ATACMS戰術飛彈（前），第一批次交運於去年底至今年初完成。（圖片來源:澳洲國防部）

最後空軍方面，我國向美所採購的最新66架F-16C/D Block 70戰機，首架機（編號6831）已於今年3月28日出廠亮相，惟後續仍須交由美方進行性能測試，因此尚未交付我國空軍，另傳該機很有可能將留在美國供我赴美受訓之飛行員使用。目前洛克希德馬丁公司的產線正在加緊趕工，以達到在明年底前全數交付的計畫。

圖為我國F-16F-16C/D Block 70戰機在美出廠現況。（圖片擷取自William Timmons的X帳號）

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