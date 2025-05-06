防俄前線告急？立陶宛砸394億固邊境 大買反戰車雷

2024年11月，立陶宛於鄰近白俄羅斯邊境舉行「堅強意志」（Strong Will）國際軍事演習，以強化邊境防禦與嚇阻能力。圖為懸掛立陶宛國旗的戰車參與演習。（圖取自立陶宛國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯侵略烏克蘭帶來的持續威脅，位處北約（NATO）東翼前線的成員國立陶宛5日宣布，將投入11億歐元（約新台幣364.1億元）鉅資，用於加強與俄羅斯及白俄羅斯的邊境防禦工事，其中包括採購大量反戰車地雷。

《法新社》報導，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，立陶宛及其鄰國拉脫維亞、愛沙尼亞等波羅的海國家，深恐一旦莫斯科在烏克蘭戰場獲勝，下一個目標可能就是它們。為此，三國持續加強國防建設，並針對其所稱、疑似由俄羅斯策動的邊境移民湧入問題，提升了邊境安全措施。

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立陶宛國防部表示，這項最新的鉅額投資，旨在「阻滯並延緩敵對國家的行動」。該國今年一月已宣布，計劃在2026年至2030年間，將年度國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的5%至6%。

國防部指出，目前正「積極」評估如何「確保波羅的海防線的完整性」。在這筆11億歐元的總預算中，高達8億歐元將專門用於採購反戰車地雷。

作為強化邊境計畫的一部分，立陶宛將在連接波羅的海國家與波蘭、寬約70公里的重要戰略通道「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki Gap）附近，儲備反戰車系統及其他防禦工事。這條狹長地帶一側緊鄰俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad），另一側則是莫斯科的盟友白俄羅斯。

其他具體措施還包括加深可用作壕溝的灌溉溝渠、在邊境地區重新造林，以及在主要道路沿線植樹，以保護平民和軍隊。立陶宛國防部補充，額外措施將涵蓋「電子作戰能力、反無人機系統，以及強化觀測與預警系統」。

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