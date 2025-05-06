海馬斯多管火箭首次上路曝光 12日起將首度射擊操演

根據陸軍射擊通報顯示，海馬斯預計下周將在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。（圖片取自IDF經國號臉書粉專）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍向美採購首批HIMARS海馬斯多管火箭去年10月運交抵台，由陸軍10軍團58砲指部接收，首批16枚ATACMS陸軍戰術區域飛彈也已在今年1月7日交運台灣，海馬斯系統預計下周將在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。

對於射程達到300公里的ATACMS陸軍戰術區域飛彈，軍方官員今表示，今年已利用漢光電腦輔助指揮所演習時機，驗證聯戰指揮中心火協機制和作戰區指揮運用作為，獲得的參數將納入後續作戰計畫修訂。

請繼續往下閱讀...

根據陸軍發布射擊通報，5月12日起將在屏東滿州、九鵬地區進行「地面武器射擊」，射擊時間上午8點至12點及下午1時30分至5時，最高射高2萬呎，5月19日則為預備日。另外IDF經國號臉書粉專今天也PO文，海馬斯多管火箭系統已上板車於市區道路行駛。

我國向美方採購共計29套HIMARS海馬斯多管火箭系統，去年首批11套海馬斯系統及訓練模擬器2套交運到台灣，由陸軍58砲指部接收並展開接裝訓練。

同時，首批16枚ATACMS陸軍戰術區域飛彈已在今年1月7日交運台灣，其餘48枚依美方排程，管制於今年第一季會全數交運。國防部表示，陸軍與海軍司令部已共同研討聯戰機制作為，以利強化國土防衛作戰能力。

國防部戰規司建軍規劃處長翁予恒今天少將表示，戰術區域飛彈全案都依照計畫在今年如期交運。作計室聯戰處副處長蘇統偉上校則表示，海馬斯火箭是按照陸軍火力跨區增援的需求來籌獲，今年已經利用漢光電腦輔助指揮所演習的時機，驗證聯合作戰指揮中心火力支援協調機制和作戰區指揮運用作為，獲得的相關參數將會納入後續聯合作戰計畫修訂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法