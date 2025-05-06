洛馬測試增程型PrSM飛彈 確認具反艦能力、系列發展藍圖曝光

精準打擊飛彈（PrSM）試射畫面。洛克希德·馬丁公司正為該飛彈開發增程與反艦能力，近期已完成相關測試。（圖取自Lockheed Martin官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin, 簡稱洛馬）證實，上個月在加州范登堡太空軍基地進行的一次飛彈試射，是其「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM） 增程型的首次測試，目標是驗證打擊距離超越現役基礎型號499公里門檻的能力。

洛馬公司在華府「2025現代陸戰隊年會」向《Naval News》透露PrSM飛彈最新進展，並澄清上月范登堡試射旨在測試第一階段 （Increment One） 基礎飛彈的增程性能，非關中程彈道飛彈 （MRBM） 或長程極音速武器 （LRHW） 計畫。

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此外，洛馬策略與業務發展總監威思羅 （Kathy Withrow） 也證實了2024年「勇敢之盾」 （Valiant Shield 2024） 演習中，由美國陸軍主導的一次「擊沉演習」（SINKEX） 細節。該次演習是美國陸軍首次使用反艦彈道飛彈，由陸軍第三多域特遣隊 （3MDTF） 和田納西州國民兵第181野戰砲兵團執行，從陸軍原型「自主多域發射器」 （AML） 發射了兩枚PrSM飛彈，成功擊中靶艦、已除役的兩棲船塢登陸艦「克里夫蘭號」。

威思羅說明，該次擊沉演習使用的飛彈是基礎型的第一階段PrSM，而非仍在研發中的第二階段 （Increment Two） 原型彈。雖然未證實第一階段飛彈打擊海上移動目標的確切能力，但透露了第二階段飛彈首次全功能測試 （all-up-round testing） 的時程規劃，預計將在2026年進行。

威思羅進一步說明PrSM的後續發展規劃：繼已交付、射程逾400公里且具備基礎反艦能力的第一階段後，第二階段將加裝反艦尋標器；第三階段藉由新彈頭提升殺傷力；第四階段為增程版，亦具反艦能力；第五階段則導入新彈頭與導引子彈藥。

PrSM飛彈近期已完成一系列「生產品質驗證測試」（PQT），為進入最終發展階段奠定基礎。預計將於2025年5月進行「初始作戰測試與評估」（IOT&E），並在今年稍晚做出「全速生產」（FRP） 的決策。

洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）於「2025現代陸戰隊年會」上展出的精準打擊飛彈（PrSM，圖前）與增程型導引多管火箭系統（ER-GMLRS，圖後）模型。（圖取自Lockheed Martin官網）

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