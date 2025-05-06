國防院民調：4成民眾支持國防預算「大幅提升」

國防院最新民調以「川普回歸：台灣國防與外交民意的變化與挑戰」，於3月4日至9日進行調查，有51%受訪者支持增加國防預算，首次突破半數門檻；不過，民眾對國軍信心略微下滑，其中「非常有信心」的比例從去年9月的20%下降至14%，「沒信心」的比例則從25%升至30%，顯示近期共諜案加深民眾對國軍安全管理的疑慮。（資料照，記者陳逸寬攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防安全研究院定期公布民調，最新民調以「川普回歸：台灣國防與外交民意的變化與挑戰」為題，於3月4日至9日進行調查，有51%受訪者支持增加國防預算，是首次突破半數門檻。其中，「大幅增加」的比例從38%上升至44%；不過，民眾對國軍信心略微下滑，其中「非常有信心」的比例從去年9月的20%下降至14%，「沒信心」的比例則從25%升至30%，顯示近期共諜案加深民眾對國軍安全管理的疑慮。

國防院4月29日釋出該民調資料，在主題川普回歸部分，36%的受訪者認為川普回歸後台美關係「會變得比較不好」，較2025年1月上升12%。國防院指出，這顯示雖然美國政府釋出友台訊號，但川普對台政策的不確定性使部分民眾對台美關係的發展趨勢持保留態度。

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在軍購部分，接近六成（59%）的受訪者同意台灣應繼續向美國採購軍事裝備與武器，以增強防衛能力。儘管部分民眾對台美關係抱持審慎態度，但對於台美軍事合作的支持度仍維持穩定。

國防預算部分，51%的受訪者支持增加國防預算，較2025年1月上升4%，並首次突破半數門檻。其中，支持「大幅增加」國防預算的比例從1月的38%上升至3月的44%，反映出民眾對提升防衛能量的共識逐漸增強，民眾支持提升國防預算的態度更加積極

另外，49%的受訪者支持透過特別預算增加國防經費，高於「加稅」（42%）與「資源排擠」（31%）。顯示民眾普遍傾向採取不影響其他公共支出的方式來強化國防，特別預算具備更高的社會接受度。

不過，國防院指出，民調中民眾對國軍信心略微下滑，「非常有信心」的比例從2024年9月的20%下降至14%，而「沒信心」的比例則從25%升至30%。顯示國軍內部的共諜案件曝光，可能加深民眾對國軍安全管理的疑慮，影響對國軍的信任度。

同時，民眾對美國安全承諾的信任下降，認為美國「一定會」軍事介入台海的比例從2024年3月的19%降至14%，而「不太會」與「一定不會」的比例合計達47%。顯示川普政府對台海議題的不明確立場，使台灣民眾對美國安全承諾的信心降低。

該調查主題為「川普回歸：台灣國防與外交民意的變化與挑戰」。調查以居住在台灣且年滿18歲以上的民眾為對象，以電話訪問方式進行隨機抽樣調查。訪問期間自2025年3月4日至3月9日於政治大學選舉研究中心執行。電話調查實際訪問完成920份市話樣本、365份手機樣本，共計1285份。以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為：±2.73%。

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