鄭明典曝雷達回波可能是「軍事活動」 中國昨28機艦擾台附近出沒

前氣象局局長鄭明典PO出雷達回波圖，研判台灣西南方的雷達回波訊號很可能是「軍事活動」造成；根據國防部今天公告的示意圖，中國昨天早上6時，到今天早上6時，合計出動28軍機、艦擾台。（圖取自鄭明典臉書、國防部提供，本報合成並列。）

〔記者方瑋立／台北報導〕前氣象局局長鄭明典今天po出雷達回波圖，懷疑在台灣西南外海的回波是「軍事活動」所致。根據國防部今天（6日）公布的圖資顯示，中國解放軍昨（5日）上午6時至今晨6時，合計派出16架次軍機及12艘軍艦，持續在台海周邊活動，其中2架輔戰機在我西南外海防空識別區滯留9個小時。

鄭明典今天中午在臉書分享雷達回波圖，指出在西南外海的雷達回波訊號「非氣象回波」，他解釋，「回波是真的，但不是來自雨滴」，且小區塊持續有強回波出現，明顯穩定地隨風飄。

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鄭強調，這種回波在降雨雷達中看不到，因為降雨雷達有比較先進的濾波設定，因此很容易判斷，這並非「氣象回波」，依過去經驗，多是「軍事活動」。

根據國防部今天上午公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，從昨天上午6時到今天上午6時，偵獲中共軍機16架次，其中逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域12架次，以及共艦12艘，持續在台海周邊活動。

從圖中可見，有2架次中國輔戰機在我西南外海滯留9小時，2架次直升機在我東部外海盤旋10小時。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共解放軍進入台海周邊活動示意圖。（國防部提供）

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