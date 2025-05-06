哨兵ICBM部署生變 美空軍：恐需新建發射井而非翻修舊井

LGM-35A「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈藝術想像圖。美國空軍現評估其部署可能主要需新建發射井。（圖取自Northrop Grumman官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍最新評估顯示，其新型「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）的部署，「主要」需挖掘全新發射井，這與原計畫翻修現有義勇兵三型（Minuteman III）發射井大相逕庭，此轉變先前已被評估將大幅增加成本。

軍聞媒體《Breaking Defense》報導，為部署哨兵飛彈，美軍原計畫翻修450座現役MMIII發射井。然在五角大廈去年因哨兵計畫預算超支啟動成本分析後，預期既有發射井恐多無法再利用。

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空軍發言人表示：「雖未定案，但預期哨兵計畫將主要利用空軍土地建新井，而非重用義勇兵三型發射井。」主承包商諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）將詢問轉交空軍。

去年，哨兵計畫因成本超支觸發「納恩-麥卡迪」條款（Nunn-McCurdy），並在隨後獲准繼續執行時，官員曾稱將修改發射設施以「更具成本效益且簡化」。但挖掘新井實為重大改變，因計畫初期分析曾指此舉成本過高。

哨兵計畫擬採購634枚飛彈（另25枚供研發測試），部署400枚於橫跨大平原的廣闊飛彈場。若需新建，意味可能須建數百座發射井。

空軍全球打擊司令部司令布西爾（Thomas Bussiere）上將坦言，十年前計畫初始要求重用舊井，以求高效、低成本、快速，「但驚訝地是，現在看來這可能不是答案。」他強調尚未定案。

布西爾說明，哨兵計畫含指揮與發射（含發射井、指揮中心）、飛彈、彈頭及支援設備四部分。發射設施是致計畫預算超支約81%、總成本飆至1410億美元（約新台幣4兆2398億元）主因，並使初始作戰能力（IOC）推遲數年。整體核武現代化未來十年預計耗資9460億美元（約新台幣28兆4468億元）。

布西爾解釋，依「納恩-麥卡迪」條款正探討不同方案，可能「在現有地景為武器挖新洞，而非重用舊洞。」官員正「相當認真」考慮「重用現有飛彈聯隊範圍內聯邦土地」建新井，以「擴展依序部署」。

他強調：「從義勇兵三型過渡到哨兵，須維持最低ICBM戒備數量。這將是作戰、維護、採購等多方夥伴間的優雅協作，確保任務成功。」

現有的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈發射井。（圖取自美國空軍）

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