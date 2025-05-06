俄軍最新「黑科技」？烏克蘭前線驚見驢子扛天線戴鋼盔上陣

據烏克蘭軍方釋出的影像，一頭疑似被俄軍用作移動電子作戰平台的驢子出現在烏克蘭戰區，頭上還戴著一頂老式鋼盔。（圖：烏克蘭國家衛隊奧米茄特種部隊中心）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防媒體《Defense Express》報導，烏克蘭前線守軍近日回報，目擊俄羅斯軍隊疑似運用配戴頭盔的驢子，作為克難的移動式電子作戰（EW）平台。烏軍人員更以戲謔口吻為這項敵軍「最新創新」進行了命名與描述。

據烏克蘭守軍的說法，他們將此目標戲稱為「Ishak-3000」（編按：Ishak在俄語及部分突厥語系語言中意指驢子），並賦予其格魯烏（GRU，俄羅斯軍事情報局）代號為「驢子Plus移動電戰站」，狀態顯示為「戰鬥值勤中」。

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這個由烏克蘭國家衛隊奧米茄特種部隊中心（Omega NGU）人員拍攝到的畫面顯示，這頭驢子似乎裝載了一套臨時拼湊的電子作戰系統。據烏軍描述，該系統包含：三具被形容為「這是啥鬼」等級的防空天線、一頂顯然不合頭的1970年代蘇聯時期復古BKR-1鋼盔。

烏克蘭人員更以諷刺筆調描述其「性能諸元」，包括一個使其無需充電即可無限自我維持的「吃草攝取」模組，以及無需輪胎即可移動的「我自己走」移動套件。報導還開玩笑地稱，其天然的體味提供了「強化匿蹤」效果。

至於其「作戰能力」，據稱包括：攔截附近山羊發出的訊號、單純透過其極度荒謬的外型來打擊烏克蘭無人機的操作士氣，並能使敵方人員陷入某種戰術上的困惑狀態。

烏克蘭操作人員最後還不忘嘲諷地提出部署建議：「立即部署到敘利亞、非洲，甚至月球。其表現勝過80%被動員的俄軍士兵。」

《Defense Express》同時也刊載了其他戰場消息，例如烏克蘭「鳳凰」（Phoenix）部隊的無人機在哈爾科夫（Kharkiv）附近摧毀俄軍車輛裝備與掩體的影片，以及烏克蘭水面無人艇首次以飛彈擊落俄軍Su-30戰機的歷史性事件。

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