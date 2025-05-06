後備部隊獲TS-96有助夜戰 賴達文：與美中仍有差距、應平衡發展

儘管後備部隊獲得夜視鏡，新裝備也通過初期測試，但國防院研究員賴達文認為，低光源作戰並非侷限特殊部隊，唯有平衡特種與常規部隊間的發展能力，才是有效嚇阻敵人的方法。圖為海巡署使用的星光夜視鏡視角。（資料照）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕國軍新款XTS-113雙眼雙管夜視鏡近期通過初評，TS-96與TS-93亦已配發至後備部隊，反映國軍近年開始更重視低光源的作戰能力。不過，相比美國與中國，我們新的夜視能力又是如何呢？無論裝備有多先進多少，國防院研究員賴達文分析認為，低光源作戰並非侷限特殊部隊，唯有平衡特種與常規部隊間的發展能力，才能有效嚇阻敵人。

有鑑於國軍對夜戰的重視，以及夜視裝備的提升，國防安全研究院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文昨（5）日發表評析，簡評現代低光源作戰的型態，以及簡評美、中、台三方部隊現階段的「夜視鏡」能力發展狀況。

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一、現代低光源作戰

賴達文首先強調，以下所討論的名詞是低光源作戰（Low-light combat）而非夜戰，夜戰定義較為狹隘，指在夜間的作戰，但低光源作戰則範圍較廣，不分日夜、天候、空間等的低光源環境都在此範圍。低光源作戰從槍燈、照明彈、夜視鏡，到現在的熱成像融合夜視鏡等先進裝備，目的不外乎就是能在黑暗中看清敵方進行打擊，且利用或製造黑暗環境進行襲擊是戰爭中常見的戰術之一。

例如2011年的海神之矛行動（Operation Neptune Spear），美國海豹六隊在凌晨黑夜時執行擊殺賓拉登行動，除自然的黑夜外，亦切斷當地電源，將整體作戰環境的光源驟然降低，並配合夜視鏡等低光源作戰裝備完成任務，但在反恐戰爭時代是屬於科技輾壓的情況，因此在裝備上處於有與沒有之間的對比。

但到近年的俄烏戰爭，雙方均有夜視裝備情況下，其裝備規格及多樣輔助設備的差異，馬上展現在實際作戰的結果，戰爭期間，俄烏雙方經常隱蔽於樹林壕溝內，因此即便配戴夜視鏡也相當難辨識，但歐美的軍援除夜視鏡外亦包含單兵用熱成像裝備，在借助熱成像及無人機空中偵察的幫助下，烏克蘭在夜間作戰及樹林中多能更勝一籌。

二、美中夜視裝備發展趨勢

目前擁有較完整低光源作戰設備或能力仍以美國為主，美軍現役的夜視鏡為PVS-14，特殊部隊則是使用PVS-15∕31，亦或數位熱成像結合夜視鏡技術的PSQ-42增強型雙管夜視鏡（Enhanced Night Vision Goggle-Binocular，ENVG-B），但美軍自2019年開始逐步配發ENVG-B至一般常規部隊使用，意味著ENVG-B在未來將逐步取代PVS-14成為常規部隊使用的夜視鏡。

同時美軍開發FWS-I瞄準系統（Family of Weapon Sights-Individual），利用無線接收讓瞄具影像投影至ENVG-B，無須貼腮射擊，紅外光（Infrared，IR）雷射則成為備援瞄準方式。另外美軍正在開發的IVAS頭戴系統（Integrated Visual Augmentation System），在夜視功能部分，則是採用低光度CMOS數位感測器結合熱成像而非傳統光放管，這也顯示數位夜視鏡（Digital Night Vision）在技術發展上，已逐漸能與傳統光放管共同使用，且數位夜視鏡除價格相對便宜外，重點在於未來可納入AI模組而有更多功能及發展空間。

在解放軍部分，雖然其低光源作戰裝備發展並未像美軍一樣完整，但經由數十年的研發及參考美軍發展，解放軍自產的光放管，其性能雖略差美國第二代增強型光放管（GEN2+），但在軍民融合政策及中國自產熱成像晶片下，許多公司已開發出數位夜視鏡與熱成像融合技術。

簡單來說在傳統光放管解放軍無法比擬美軍，惟在熱成像及數位夜視鏡的開發上緊追其後，且從公開資料來看，解放軍已大量配發單眼單管夜視鏡，而熱融合夜視鏡也正逐步配發至部隊，因此憑藉自製光放管、民間技術能量及低成本優勢，解放軍在低光源作戰能力上將有顯著的提升。

三、國軍現行低光源作戰能力

國防部軍備局401廠去年10月首度在世貿「台灣創新技術博覽會」擺出的TS93A步槍夜視鏡（左），XTS113頭戴雙眼雙筒夜視鏡；兩款裝備目前皆已通過初期測評。（資料照/記者陳治程攝）

由於目前國軍尚未普發IR雷射及光學瞄具等槍用配備，因此一般部隊使用的TS-96雙眼單管型夜視鏡，其成像缺乏立體及距離感，且在夜間射擊時須掀起夜視鏡，改用裸眼瞄準射擊，即喪失夜視鏡的作用；TS-96另一款單眼單管型，也存在相同問題，尤其在沒有光學瞄具的情況，於低光源環境瞄準照門及準星實屬困難。

因此會配備槍用雷射指示器，具備可見∕不可見紅外光雷射及紅外光照明等模式，例如外國軍隊常用的AN/PEQ-15或DBAL系列。另一種射擊模式則是使用光學瞄具加高鏡座，提高瞄具高度，配合光學瞄具的夜視模式，由配戴夜視鏡那側瞄準射擊。

國軍夜間射擊用的TS-93/TS-93A槍用夜視瞄具，雖不會有上述問題，但其視野相比夜視鏡較窄，且須確保日夜瞄具換裝時的歸零狀態，而如有光學瞄具情況下，加掛於瞄具前後方的外掛夜視鏡∕熱成像（Clip-On night vision/ thermal），則能避免上述問題且能快速切換，同時Clip-On也可在非戰鬥時，作為手持觀測工具，例如美軍常用的AN/PVS-22、AN/PVS-24、AN/PAS-13和兩用型RH-25。

低光源作戰除裝備規格外，持續進行有效的訓練讓使用者能熟悉裝備才是重點，透過不同場域的訓練，累積場域感知能力及裝備使用效度，如在灘岸、室內、城鎮、叢林或開放式場域進行低光源作戰訓練，對夜視裝備將有不同的感受，藉此也能發覺目前裝備的不足而改進，否則即便配發美軍的GPNVG-18（Ground Panoramic Night Vision Goggle）全景式夜視鏡，若無有效的訓練及周邊裝備，恐也無益於提升國軍低光源作戰能力。

四、結論及建議

綜上來論，有鑑於解放軍對低光源作戰能力的提升及重視，國軍亟待強化低光源作戰能力，或許特戰或海陸的低光源作戰能力較強，但作戰並非只有特殊部隊的事，一般常規部隊作戰能力的提升，才能有效嚇阻敵人，國軍應平衡發展部隊間的能力，才能真正有助於提升整體國防戰力，以下提出幾點建議望能提升國軍低光源作戰的能力。

（一）參考國際趨勢及一線部隊使用反饋發展低光源作戰裝備，如正在開發的XTS-113應考慮加入熱成像融合技術，並研製外掛式熱融合，如AN/PAS-29A COTI，可供TS-96單眼單管型使用。

（二）汰換TS-96雙眼單管型夜視鏡，以單眼單管型為主配發全軍（包含後備部隊），後續可利用模組將2隻單眼單管型整合成雙眼雙管型，例如PVS-14 dual；另考量外離島為臺海作戰前線及夜晚環境，需有較好的夜視裝備，可優先配發；汰換之雙眼單管型則可配發後勤部隊使用。

（三）由於光放管價格昂貴且均採進口為主，應考慮數位夜視鏡結合熱成像之技術，將傳統光放管與數位夜視鏡相互搭配。

（四）由於步槍用配備如光學瞄具、雷射指示器及槍燈並未普發，整體低光源作戰訓練上恐難有顯著提升，因此除應積極普發全軍槍用配備外，平時應經常性配戴夜視鏡，進行行軍、站哨、搬運、駕駛等任務，以提升士兵操作夜視鏡的熟練度與環境感知能力。

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