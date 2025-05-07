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砲彈產能增4倍！金正恩視察軍工廠加強助俄攻烏
北韓領導人金正恩日前親赴軍工廠視察，要求生產更多砲彈以強化戰力。（法新社）
涂鉅旻／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）7日證實，北韓領導人金正恩日前親赴重要軍工企業進行指導，了解砲彈生產及機械工業部門營運情況，並要求生產更多砲彈以強化戰鬥力。
根據《韓聯社》報導，金正恩對隸屬北韓第二經濟委員會的軍工廠實現「高水準現代化建設」，進而大幅提升砲彈產能表示滿意。報導指出，砲彈綜合生產企業的砲彈產能為往年的4倍，是過去最高紀錄年份的近2倍。
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《韓聯社》分析，金正恩視察軍工企業並要求提高砲彈產量，或出於持續對俄羅斯提供軍援，同時獲得政治、軍事和經濟利益的考量。
金正恩還視察了機械製造綜合企業，與負責人就「企業現代化建設新目標」、國家機械製作工業發展問題進行交流。北韓勞動黨中央委員會書記趙春龍、勞動黨中央委員會副部長洪英七、國防科學院院長金勇煥均全程陪同視察。
南韓國會議員上週指出，北韓向俄羅斯提供了價值數十億美元的飛彈和砲彈，協助俄羅斯入侵烏克蘭，並派出約1萬5000名士兵投入戰場。