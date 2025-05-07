好一塊軍事大肌肉！ 嘉手納基地「大象走路」連愛國者飛彈車也入列

美軍駐日本沖繩嘉手納基地的空軍第18聯隊，昨（6）日在印太司令部年度的「比佛利群馳」演習中，偕同美國陸、海、空三軍部隊，共同實施「大象走路」兵力展示，向區域威脅傳達比以往更強烈的嚇阻信號。（美軍嘉手納基地官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕為驗證部隊戰備能力展現區域嚇阻，美國太平洋軍第18聯隊（the 18th Wing）日前在年度「比佛利群馳」（Beverly Herd 25-2）演習間，實施高達53機、2飛彈車的「大象走路」（Elephant Walk）戰力展示，在美軍西太平洋戰力核心之一的沖繩嘉手納基地中，用壯觀軍容向區域威脅發出強烈威懾訊號。

美國空軍第18聯隊新聞稿統計，昨（6）日在嘉手納基地的「大象走路」，除了24架F-35A戰機，另有8架F-15E戰機、6架HH-60W「快樂綠巨人二式」（Jolly Green II）戰搜直升機，以及6架KC-135空中加油機，2架MC-130J運輸機、2架EA-18G「咆嘯者」（Growler）電戰機，外加RC-135電偵機、E-3G早期預警機、美國海軍P-8A「海神」空中反潛機各一架，另有2架MQ-9「死神」無人機。

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美國陸軍兩輛愛國者飛彈發射車，是這次嘉手納大象走路的稀客。（美軍嘉手納基地官方Facebook）去（2024）年上半才接棒進駐沖繩的美國空軍HH-60W戰搜直升機。（美軍嘉手納基地官方Facebook）美國海軍第131電戰中隊（VAQ-131）的EA-18G電戰機。（美軍嘉手納基地官方Facebook）

值得一提的是，在美軍官方照片中，還可看到2輛美國陸軍的MIM-104「愛國者」防空飛彈發射車，加入演示行列，為前述的空戰機群們畫龍點睛，用高達53機、2車的龐大陸、空兵力展示，向區域威脅秀出更甚以往的軍事「大肌肉」；第18聯隊強調，這樣的聯合作戰陣容，就是其宣示對抗區域威脅最好的證明。

地面視角的嘉手納大象走路，可見本次領軍的HH-60W直升機，以及兩架MQ-9無人機，機與機之間熱氣逼人，也意外著此刻的這組陣容作戰能力之高。（美軍DVID網站）6日嘉手納基地大象走路陣容的尾部，可見三軍機隊陣容精銳盡出，更加入美陸軍的愛國者飛彈車，罕見呈現53機、2車的龐大兵力展示。（美軍嘉手納基地官方Facebook）

美軍印太司令部（INDOPACOM）表示，位於南韓烏山基地的駐韓美軍官兵，今（2025）年稍早就曾接受「比佛利群馳」演習驗證，測試作戰部隊在高強度環境下的快速備戰、運補、分散部署、協同作戰等任務效能，將美空軍的「彈性戰鬥部署」（ACE）概念活用其中。

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