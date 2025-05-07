防空、反潛戰力同步提升 海軍報告曝康定級艦也要換「拖曳式聲納」

海軍承德軍艦正進行性能提升，預計今年底前升級完畢。（資料照，海軍提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍正進行對法國採購的6艘康定級巡防艦升級計畫，預計將裝設新型旋轉式相位陣列雷達、32枚「海劍二」防空飛彈，根據海軍送至立法院的預算解凍報告提及，包括「拖曳式聲納」等5項裝備均已完成交運，康定級艦首艘升級軍艦承德艦計畫於今年底以前交付。這代表康定級艦不只防空戰力「有感」升級，也可望具備更先進的反潛實力。

海軍自2022年至2030年共計編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級巡防艦戰鬥系統性能提升案，將使遭詬病已久的薄弱防空戰力脫胎換骨，從原本4聯裝、掛載彈與備彈共計12枚「海欉樹」短程防空飛彈，改為裝載於「華陽」垂直發射系統的32枚「海劍二」防空飛彈，射程可望自6至8公里，增加至30公里左右。

另外，康定級艦的雷達也將同步更新，換裝每分鐘30轉的ARTISAN 3D（997型）旋轉式相位陣列雷達，不僅與英國皇家海軍新型艦艇同款，最大偵測距離可觸及200公里左右，大幅增強偵蒐空中目標能力。

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海軍承德軍艦正進行升級，圖為今年1月施工影像。（資料照，臉書粉專「船舶物語」提供）值得注意的是，根據海軍最新一份送致立法院的預算解凍報告提到，此次康定級艦升級案的外購裝備，包括戰鬥管理系統、光電追蹤系統、訓練模擬儀、拖曳式聲納及三維目獲雷達等5項，均已完成交運。

海軍報告也提到，目前康定級艦依規劃節點管制，塢內艦體結構加改裝工程均已完成，現正執行裝備測試前檢查，首艘改裝艦承德艦將依規劃，在今年12月底前完成測試交艦。

康定級艦現配備Spherion-B中頻主/被動聲納、ATAS（V）3主/被動拖曳陣列聲納，海軍這份解凍報告，等於提到了康定級艦性能提升案，不僅著重於防空戰力升級，反潛戰力也將同步提升。不過，海軍的報告未提到新型拖曳陣列聲納確切型號為何。

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