美軍杜魯門號航艦又傳意外！ 外媒：1架超級大黃蜂戰機墜入紅海

美軍航空母艦杜魯門號又有1架F/A-18 E/F「超級大黃蜂」戰鬥機墜海。此為同型戰機示意圖，與當事戰機無關。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中東紅海地區打擊葉門叛軍青年運動（Houthis，另譯為胡塞武裝）的美軍航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman），4月28日才發生1架F/A-18 E/F「超級大黃蜂」戰鬥機於機庫甲板上拖曳時落海，沒想到，本月6日晚間又有1架同型機在降落時墜海，所幸機上2名飛行員都順利跳傘獲救。

據《ABC》報導，美國官員透露，1架F/A-18F雙座戰機6日晚間8時45分許，在紅海海域降落於航艦甲板時，發生阻攔失敗情形，2名飛行員立即跳傘逃生，在過程中受到輕傷，隨後皆已救回。

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目前尚不清楚這架超級大黃蜂戰機，為何降落於航艦時會阻攔失效並落海，這款戰鬥機每架造價約7000萬美元（約新台幣21億元）。

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