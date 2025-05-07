陸、海軍今年獲得500枚刺針飛彈 2000多枚爆量增購第一季啟動

國防部近日向立法院送交114年度國防預算解凍報告，其中，國軍向美採購2000餘枚人攜式刺針飛彈及其發射系統和敵我識別器，預計今年可完成交裝。（美軍DVIDS網站；本報製圖）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部近日向立法院送交114年度國防預算解凍報告顯示，海軍併案採購的500枚人攜式刺針飛彈、178套發射系統等籌獲進度正常，預計今年可完成交裝。另針對2121枚飛彈、585套發射器的增購案，國軍正辦理增購需求信函製作，管制於今年第一季遞交美方。

海軍106年底以「遊龍專案」為名，向美採購250枚人攜式刺針飛彈、70套發射系統及62套敵我識別器；隨後於108年納入陸軍需求，採購250枚飛彈、108套發射系統和108套敵我識別器。

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隨後，陸軍再於國防部今年度預算規劃「遊龍二號」案，增購1985枚刺針飛彈、549套發射系統以及549套敵我識別器，海軍也順勢增購45枚飛彈、15套發射系統及15套敵我識別器。

根據國防部近期向立法院遞交的解凍報告，陸軍司令部表示，「遊龍專案」原規劃於106年至114年由海軍統建，併同陸軍需求，編列新台幣133億7527萬元，向美採購發射器178套、飛彈500枚，執行進度正常。

這代表海軍採購的250枚飛彈及發射系統、敵我識別器部分，已幾乎全數交裝。海軍去年3月也在向立院報告中提及，美方於進度管制會議中表示產製進度正常，未有延宕情事，可依規劃於114年全數交裝。

陸軍並在報告中表示，因應敵情威脅日益嚴峻及國土防衛作戰實需，規劃由陸軍統建以「原案」增購發射器585套（陸軍549套、海軍15套及憲兵21套）、飛彈2121枚（陸軍1985枚、海軍45枚及憲兵91枚），執行期程延長至120年。增購案預算係依美政府於112年10月提供之粗估報價計算，編列預算送至立法院審查，後續依發價書實際金額執行此案。

陸軍表示，目前已依程序完成建案文件修訂，目前以原案發價書修訂方式，辦理增購需求信函製作，管制於114年第一季遞交美方，據以辦理知會國會及發價書修訂作業。因此，若預算未獲解凍，將影響執行「首批裝備產製及交運」、「備份料件籌購」等作業，希望立法院同意相關預算的動支作業。

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