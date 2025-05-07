國軍練C-130物資空投 被敵野戰防空打？ 退將：展望籌獲JPADS系統

陸軍裝甲542旅官兵在空投物資落地處進行接收。相較傳統的C-130低空的空投，退役將領指出，若採購JPADS系統，可大幅提升運輸機在運補任務的戰場生存性。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍運用C-130運輸機進行軍品空投補給訓練，是給予戰時前線受圍困友軍的有力支持，然而，隨著現代戰爭在野戰防空能力的增強，加上未升級的C-130不具備抗干擾自衛設施，因此傳統低空投放將面臨巨大風險。相關退役人士今指出，傳統空投現階段在民防救災及其他電戰壓制下仍有意義，未來若是能順利採購到「聯合高空精準遙控空投系統」（JPADS），將大幅提高生存性。

軍媒報導，陸軍裝甲542旅聯兵2營昨（6）日於新竹地區聯合執行「空投軍品接收作業訓練」，模擬地面部隊補給線遭截斷或遭敵包圍時，透過空投方式進行運補，以確保作戰持續力。演練過程亦涉及航特部空投連於事前進行捆包、掛傘作業，接著配合空軍C-130運輸機將軍品空投至指定著陸區，接著官兵迅速進入場域完成接收作業。

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報導描述，官兵在天色微亮之際已完成空投場開設、警戒派遣及陸空通聯等作業，陸空聯絡組官兵則與C-130運輸機保持通聯，密切聯繫空投場風向、風速及煙幕施放時間等參數。隨著運輸機接近目標區，煙幕組旋即釋放黃色煙幕引導航向，以利空投作業順遂。

C-130H運輸機陸續從機尾艙門放出空投物資，讓地面的裝甲542旅官兵進行接收。（青年日報提供）

然而，空投軍品至受圍困的部隊需要跨越敵部隊上空，在傳統作戰中，空中途徑確實是穿越地面封鎖的一大良方，不過隨著現代戰爭中「野戰防空系統」的升級，這類慢速且低空的運補任務倍受挑戰，特別是現階段C-130運輸機不具備自衛防護能力，使得實戰上運補風險大增，傳統空投的效益也值得關注。

退役人士今指出，平時的空投運補演練，是在因應戰時或災情期間，對被圍困或孤困軍民，所採行的快速運補手段，並會考量敵情威脅、天候、地形、我軍可用空運兵力等因素，遂行任務風險評估，才會依令來執行。此外，利用夜暗、地形與友軍制壓火力、電戰支援與欺敵作為掩護，仍有機會利用敵火間隙，採超低空滲透方式快速馳援。

不過，面對敵野戰防空系統的升級，最有效的方式，仍是目前規劃建案欲新採購的「聯合高空精準遙控空投系統」（JPADS），若是項裝備能如期如質獲得，屆時C-130機將無須冒險飛越目標區，即可在敵軍防空武器有效射程以外，從高度2萬英呎、25公里距離之空域，執行精確空投補給。

面對敵野戰防空系統的升級，最有效的方式仍是目前規劃建案欲新採購的「聯合高空精準遙控空投系統」（JPADS）。圖為美軍使用該系統。（青年日報提供）

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