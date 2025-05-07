終於！美T-7A「紅鷹」教練機彈射座椅高速測試過關

美軍T-7A教練機研發進度，過去深受彈射座椅的載重限制與運作序列等影響，而近期成功的高速彈射測試，消除了一大部分的技術障礙，並有利於8月執行進一步逃生測試。（圖片擷取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國卡關以久的T-7A「紅鷹」教練機將步入正軌了嗎？根據外媒5日報導，美軍已於上（４）月完成並通過了彈射座椅系統多項高速測試，擺脫彈射座椅的載重限制與運作序列問題，這項成功測試消除了一大部分的技術障礙，並有利於該機8月實施進一步逃生測試，使得「紅鷹」能趕在2027年達成初始作戰能力（IOC）目標。

根據美軍日前發布的消息，位於新墨西哥州霍洛曼空軍基地的第846測試中隊，今年4月中旬對T-7A「紅鷹」的新型逃生系統，成功進行了高速測試，這象徵著美國空軍生命週期管理中心的「紅鷹」計畫，取得一個重要里程碑。

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T-7A此次進行了兩項關鍵升級，包括可控制破碎模式的新型座艙罩，以及強化座椅穩定性的新彈射序列裝置，大幅降低彈射時造成飛行員頸椎與脊椎的可能傷害。（圖片擷取自DVIDS）

位於新墨西哥州霍洛曼空軍基地的第846測試中隊，4月中旬對T-7A「紅鷹」的新型逃生系統，成功進行了高速測試。（圖片擷取自DVIDS）

軍聞網站《The Aviationist》5日補充報導，高速測試是使用模擬人類樣貌與體重的模型，在時速450節（約833公里）的情境下實際彈射，並成功達成所有測試目標。此次測試評估了兩項關鍵升級，包括可控制破碎模式的新型座艙罩，以及強化座椅穩定性的新彈射序列裝置；改良後的系統大幅降低彈射時，造成飛行員頸椎與脊椎的可能傷害，並代表針對缺失進行的修正開始奏效。

T-7A教練機彈射系統在先前的測試過程中，暴露出「嚴重且具潛在危險性」缺陷，彈射座椅對於體重較輕或較重的飛行員較為不友善，且彈射程序也存在風險，今年1月遭美國國防部作戰測試與評估中心（DOT&E）透過書面報告點名批評，導致全案多次延宕、卡關，達到初始作戰能力（IOC）的目標，更從原先的2024年延後至2027年之後。

T-7A是波音公司與瑞典紳寶公司合作，設計用來取代T-38教練機，為飛行生奠定操作第五代飛機的基礎。（如圖右F-35）（圖片擷取自DVIDS）

報導指出，美軍規劃於今年8月進行新一輪的逃生系統測試，以進一步打造完全符合空軍需求與安全的逃生系統，全面提供飛行教官與所有類型的學員使用；雖然一次成功的測試，無法完全消除該計畫仍然面臨的技術障礙，但它是一個至關重要的關鍵點。T-7A是波音公司與瑞典紳寶公司合作，設計用來取代T-38教練機，為飛行生奠定操作第五代飛機的基礎。



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