一日2起...義、馬飛行表演意外 MB-339、Hawk 208雙雙衝出跑道

綜合義大利及馬來西亞媒體報導,光是6日,兩國皆發生一起表演機重大損傷意外。(圖片擷取自@XNews24_7、@mohdfaiezfahmie的X帳號/本報合成)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕飛行表演與訓練風險高,綜合義大利及馬來西亞媒體報導,兩國6日皆發生一起表演機重大損傷意外,3架義大利「三色箭」的MB-339噴射機於空中擦撞,其中一架在緊急降路時滑出跑道,其餘2架輕損;馬來西亞空軍的Hawk 208噴射機當日傍晚執行完蘭卡威航展表演訓練後,疑似因地面坑洞導致飛機彈跳、高速衝出跑道,所幸兩起事故皆未造成人員身亡。

義大利空軍表示,義大利空軍三色箭特技飛行隊6日下午在潘泰萊里亞(Pantelleria)機場進行特技表演訓練時,於「心形機動」科目發生編隊異常脫離,迫使飛行表演中止。第二梯隊「小菱形」四機小組依程序脫離,展現高應變能力;其中三機安全降落,一機返航特拉帕尼基地,不過其中一架在著陸滑行時,因前輪控制異常偏離跑道,所幸飛行員並未受傷。

儘管義大利空軍並未說明詳細事故損傷,但根據軍聞網站《The Aviationist》報導,網路流傳的照片顯示,事故機遭遇嚴重的擦撞,其中2架6號和8號機的尾部垂直翼受損,8號機則在衝出跑道後,機鼻、機腹與結構嚴重受損。這次事故可能會對後續飛行表演隊的日程安排造成影響。

義大利空軍三色箭特技飛行隊發生擦撞,事故機衝出跑道、嚴重受損。(圖片擷取自@XNews24_7的X帳號)

此外,馬來西亞6日也發生一架Hawk 208「鷹式」噴射機高速衝出跑道的意外。馬來西亞空軍發布新聞證實,一架飛機6日下午5點左右,在降落蘇丹阿都哈林(Sultan Abdul Halim)機場時,發生了「機鼻起落架」問題的事件,該機剛參加完今年蘭卡威航展(LIMA 2025)的開幕活動「開幕甘比」演習的預先訓練活動,事故並未造成飛行員傷亡。

從網路流傳的影片可見,這架事故機在高速滑行期間,突然向上彈跳,重落地時機輪被折斷,飛機以機鼻著地摩擦、高速衝出跑道後停下。當地網友紛紛留言:「好像路有洞,馬來西亞的道路很正常...」「看起來是前輪胎掉進洞裡,彈掉了」。

