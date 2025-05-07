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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

一日2起...義、馬飛行表演意外 MB-339、Hawk 208雙雙衝出跑道

2025/05/07 12:18

綜合義大利及馬來西亞媒體報導，光是6日，兩國皆發生一起表演機重大損傷意外。（圖片擷取自@XNews24_7、@mohdfaiezfahmie的X帳號/本報合成）綜合義大利及馬來西亞媒體報導，光是6日，兩國皆發生一起表演機重大損傷意外。（圖片擷取自@XNews24_7、@mohdfaiezfahmie的X帳號/本報合成）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕飛行表演與訓練風險高，綜合義大利及馬來西亞媒體報導，兩國6日皆發生一起表演機重大損傷意外，3架義大利「三色箭」的MB-339噴射機於空中擦撞，其中一架在緊急降路時滑出跑道，其餘2架輕損；馬來西亞空軍的Hawk 208噴射機當日傍晚執行完蘭卡威航展表演訓練後，疑似因地面坑洞導致飛機彈跳、高速衝出跑道，所幸兩起事故皆未造成人員身亡。

義大利空軍表示，義大利空軍三色箭特技飛行隊6日下午在潘泰萊里亞（Pantelleria）機場進行特技表演訓練時，於「心形機動」科目發生編隊異常脫離，迫使飛行表演中止。第二梯隊「小菱形」四機小組依程序脫離，展現高應變能力；其中三機安全降落，一機返航特拉帕尼基地，不過其中一架在著陸滑行時，因前輪控制異常偏離跑道，所幸飛行員並未受傷。

儘管義大利空軍並未說明詳細事故損傷，但根據軍聞網站《The Aviationist》報導，網路流傳的照片顯示，事故機遭遇嚴重的擦撞，其中2架6號和8號機的尾部垂直翼受損，8號機則在衝出跑道後，機鼻、機腹與結構嚴重受損。這次事故可能會對後續飛行表演隊的日程安排造成影響。

義大利空軍三色箭特技飛行隊發生擦撞，事故機衝出跑道、嚴重受損。（圖片擷取自@XNews24_7的X帳號）義大利空軍三色箭特技飛行隊發生擦撞，事故機衝出跑道、嚴重受損。（圖片擷取自@XNews24_7的X帳號）

此外，馬來西亞6日也發生一架Hawk 208「鷹式」噴射機高速衝出跑道的意外。馬來西亞空軍發布新聞證實，一架飛機6日下午5點左右，降落蘇丹阿都哈林（Sultan Abdul Halim）機場時，發生了「機鼻起落架」問題的事件，該機剛參加完今年蘭卡威航展（LIMA 2025）的開幕活動「開幕甘比」演習的預先訓練活動，事故並未造成飛行員傷亡。

從網路流傳的影片可見，這架事故機在高速滑行期間，突然向上彈跳，重落地時機輪被折斷，飛機以機鼻著地摩擦、高速衝出跑道後停下。當地網友紛紛留言：「好像路有洞，馬來西亞的道路很正常...」「看起來是前輪胎掉進洞裡，彈掉了」。

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