美軍亮劍「可回收」極音速載具 省錢又高效的Talon-A2成功降落

斯特拉托發射公司（Stratolaunch）的「巨鳥號」（Roc）空中發射平台，搭載著「爪刀-A2」（Talon-A2）極音速測試載具升空。（圖取自Stratolaunch官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部5日宣布，其「爪刀-A2」（Talon-A2, TA-2）無人極音速測試載具在首次飛行僅3個月後，成功完成第二次飛行，驗證了可重複使用能力，為加速極音速測試鋪路，也象徵著美國自1968年的X-15計畫後，重返可重複使用極音速載具測試領域。

軍聞網站Air & Space Forces報導，五角大廈指出，這架由斯特拉托發射公司（Stratolaunch）建造的載具，在去年12月首飛後，於今年3月某日由其獨特的「巨鳥號」（Roc）母機攜帶升空後釋放。這架載具於太平洋上空達到超過5馬赫（Mach 5）極音速，隨後成功降落加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base），這與近年多數測試載具燃料耗盡後墜海的做法不同。

此次飛行是美國國防部測試資源管理中心（TRMC）主導的「跨軍種先進能力極音速測試平台」（MACH-TB）計畫的一部分。斯特拉托發射在此計畫中，向主承包商萊多斯（Leidos）提供測試載具與服務。

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斯特拉托發射（Stratolaunch）的「爪刀-A2」（Talon-A2）極音速測試載具，在與母機分離後點燃引擎，展開極音速飛行。（圖取自tratolaunch官網）五角大廈表示，MACH-TB目的在提供可負擔、快速的平台，供美國國防部、產官學界進行極音速實驗與組件測試，加速交付作戰能力。這項計畫尋求低成本、高頻率測試，驗證如材料、通訊、推進等關鍵組件，並採模組化促進地面與飛行測試銜接。

TRMC主任倫福德（George Rumford）表示：「驗證可回收載具的重複使用能力，是MACH-TB重要里程碑。測試經驗將有助於載具週轉時間，從數月縮短至數週。」但他未透露對於這型載具的下次飛行時間。

斯特拉托發射總裁克雷沃（Zachary Krevor）指，二次飛行數據將強化Talon-A性能。TA-2採用大熊座公司（Ursa Major）的「哈德利」（Hadley）可重複使用液氧煤油火箭引擎。

此次成功象徵著斯特拉托發射公司的重要轉型，該公司由保羅．艾倫（Paul Allen）創立，原計畫空中發射火箭，但在艾倫逝世後一度陷入困境，2019年被博龍資本（Cerberus Capital Management）收購後，轉向極音速測試，契合美軍因應中、俄進展的需求。極音速武器因其變軌、難攔截特性，已成五角大廈優先項目，美軍並加速部署「金色穹頂」（Golden Dome）等防禦系統。

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