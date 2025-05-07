「南京」出生學子無法考國防醫學院 國軍：在我國設籍滿20年可圓夢

國防醫學院師生與院內設施。（取自國防醫學院臉書）〔記者方瑋立／台北報導〕一名高中生網友昨（6）日在社群發文表示，他原本從小立志成為急診醫師，並將國防醫學院當作目標，然而，因為他的出生地是中國「南京市」不符法規要求，被撤銷錄取資格。對此，國防部今天回應，依規定，軍校需在台設籍滿20年始得報考，該生在南京出生，母親為中國籍，2009年申請設我戶籍時同步宣布放棄中國籍，未來符合規定後，仍可實現從軍夢想。

一名自稱為師大附中數理資優班的高三學生，昨天在Dcard及Threads等社群平台發文表示，自己從小就決定要當急診醫師，去年國防醫學院到校演講，更令他確立自己夢想，將國防醫學院當作目標。

該名網友表示，今年1月學測後如願通過資格申請國防醫學系，並開始準備備審資料與國防測驗，依據往年分數標準，相當有信心可以錄取，然而，他卻在3月初的初審結果中，因「出生南京市，未入本國籍滿20年」為由撤銷錄取資格。

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這名網友說，自己擁有中華民國戶籍、身分證與護照，也沒有中國戶籍，甚至是15歲時才知道因父母當年在南京工作，所以出生地在南京，若要符合法規，他需等到22歲才能申請國防醫學院。

他也認為，更荒謬的是，被限制「不得任軍職」，卻仍得盡我國義務「服兵役」，想當軍人不能志願從軍，被國防部徵召時卻不能拒絕，這方面他找不到「合理」二字。

國防部今日對此回應，青年學子報考國軍各招募班隊，須經甄選會進行在台設籍、安全調查等審查程序，合格後始可報名。

國防部指出，軍校招生簡章訂明，須具中華民國國籍且無外國國籍，並在台灣地區設有戶籍。依據「軍事學校學生研究生學籍規則」第19條規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，須設有戶籍滿20年，始得報考入學。

國防部接續表示，依大陸委員會函釋，「兩岸條例施行細則」第5條第1款規定，在中國大陸出生，身分原係中國大陸人民，在台設籍後，始轉換身分為台灣人民。

國防部說明，全案經移民署於2025年4月17日查復，該名考生為南京市出生（母親為中籍），2009年申設戶籍時同步宣布放棄中籍，並獲准在台定居，故不符「設籍滿20年」之規定；未來符合規定後，仍可報考國軍相關班隊，實現從軍夢想。

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