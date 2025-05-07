讓貴賓搭「畢琪1900」更放心 空軍花2億元採購發動機零組件

空軍「畢琪1900」行政專機編隊飛行。（取自空軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍現有11架供政府高層官員、國軍將領搭乘的畢琪1900（BC1900），為維持這型19人座的行政專機妥善，國防部已透過公開招標方式強化後勤能量。綜合政府電子採購網與國防部預算書內容，空軍將斥資2.16億餘元委由民間廠商，執行「發動機零附件開口式採購」，確保今年度的後勤能量不墜，維繫飛行安全。

根據政府電子採購網資訊，國防部以公開招標最低標方式，為空軍進行「發動機零附件開口式採購」一案，全案預算為2億9093萬3000元，自今年4月執行至年底。此案由誠開股份有限公司以2億1674萬5085元得標，履約地點為高雄市岡山區，正好是空軍負責多型機保修的第三後勤指揮部駐地。

空軍「畢琪1900」行政專機。（取自空軍司令部臉書）比對國防部今年度預算書資訊，空軍計畫今年、明年執行PT6A-65B型發動機零附件（開口式合約）」採購案，全案須3億3594萬4千元，今年編列2億9093萬3千元預算。PT6A-65B即為畢琪1900專用的渦輪螺旋槳發動機。

空軍於1988年採購12架畢琪1900行政專機，現存11架供空軍松指部調度，由2名飛行員操作，機艙空間可容納19人，最大航程約700公里左右。該型機的全長僅17.5公尺、翼展17.6公尺，比起全長將近40公尺的波音737-800客機迷你許多，艙間也較多款客機低矮。



根據國軍的規範，畢琪1900行政專機主要供政府高階官員，以及國軍中、少將等將領搭乘，至於上將則可搭乘更大的「福克50」專機。

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