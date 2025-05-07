美售台「第三代陸區系統」已在美完成驗測 今年第4季交運首批裝備

圖為美軍「野戰資訊通信系統」配置的S-788掩體（車上箱狀體），其中所安裝的就是通資節點，可以車載形式實施機動部署。（美國RAMIM工程公司官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國2020年批准售台「第三代陸區系統」（野戰資訊通信系統），以取代使用18年的「戰術區域通信系統」，不過，由於美方內部作業緩慢，致使延誤我資通電軍的建軍計畫，因此先後與美國簽訂相關系統後續維持案來維繫裝備效能。不過，國防部近期向立法院送交的解凍報告揭露，此案終於迎來好消息，報告指出「第三代陸區系統」已於上月在美國完成驗測，將於今年第4季交運首批裝備。

第三代陸區系統是供野戰部隊使用的通信資訊系統，可提升資管能力，與確保機動指管情傳安全，最重要的是，該系統換裝新式IP數位化網路交換系統，屬新型開放性架構擴充性高，可相容國軍骨幹網路、衛星及各式通資系統，增加系統介接整合彈性，同時「海馬斯」等精準武器也可聯結，強化陸軍整體濱海作戰多重打擊的效能。

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資通電軍指出，此案計畫於2020年至2027年循軍購方式辦理換裝，全案預算78億1787萬元，其中，通資系統採軍購方式籌獲，資安監控系統及保密器則委由中科院承製，系統載具係沿用現行M1097A2型悍馬車，由陸勤部汽基廠於2023年完成翻修延壽。

資通電軍表示，美國陸軍於去年4月與主合約商完成簽約，資通電軍6月則赴美召開專案啟始會議（PMR），美方提交專案重大工作期程管制表，預劃今年4月於美國完成系統構型設計及功能驗測，屆時將編組派員赴美審視驗測結果。另外，今年第4季辦理首批裝備交運，續由中科院配合辦理資安監控系統整合測試。



針對中科院執行概況，資通電軍表示，與中科院於去年9、10月召開2次委製工項研討會，並簽署資安次系統委製協議書，其中，資安監控系統由中科院執行系統架構設計，保密裝備規劃運用峰合A型保密器，配合美方通資系統交運期程，執行保密器介接及整合測試，由資通電軍、美方及中科院共同完成系統通聯驗證。

資通電軍強調，透過專案管理相關會議，將持續管制中科院資安次系統裝備採購，以及車廂建置進度，並配合美方裝備交運及系統整合測試期程，完成保密裝備及資安系統介接整合測試與通聯驗證；另外要求資安系統裝備採購，應以最有利使用者與系統需求方式辦理，將裝備功性能規格，以及產品售後服務等面項均納入評選考量，且經資通電軍審認同意後始可辦理採購，避免獨家規格或關鍵技術造成維運不易。

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