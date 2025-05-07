南韓下一代主力戰車設計揭密 低矮砲塔、AI加持引發關注

現代樂鐵（Hyundai Rotem）新一代主力戰車設計專利草圖。圖中可見其具備低矮砲塔、先進模組化設計與裝甲構型等特色，與現役K2黑豹戰車有顯著差異。（圖取自韓國智慧財產局）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓主要國防製造商現代樂鐵（Hyundai Rotem）已正式為其研發中的下一代主力戰車（MBT）申請設計專利，相關文件已由韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Office）公布，預示著南韓在先進戰甲車發展上的新里程碑。

軍聞網站《Defence Blog》5日報導，南韓這款重型裝甲車輛，顯示其設計理念超越了現代樂鐵現役的K2「黑豹」（K2 Black Panther）主力戰車。外界預期，這款新戰甲車輛將整合更好的生存能力、先進的戰場感知系統，並特別著重自動化與乘員保護。

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雖然官方尚未公布詳細技術規格，但國防觀察家推測，這類設計可能代表南韓陸軍依據其下一代裝甲車輛戰略，所規劃的未來作戰系統平台。這型戰車或將配備先進的主動防護系統（APS）、人工智慧（AI）驅動的威脅偵測能力，甚至可能採用油電混合動力系統，這些技術元素已有部分在南韓進入早期測試階段。

南韓現代樂鐵（Hyundai Rotem）新一代戰車設計專利文件截圖，包含多視角設計線圖與申請註冊資訊。（圖取自韓國智慧財產局）這項發展正值南韓推動廣泛國防現代化計畫之際，首爾當局一方面尋求擴大國防產品的出口版圖，另一方面也致力於強化地面部隊戰力，以因應不斷變化的區域威脅。南韓已成功將K2戰車推向歐洲、中東市場並獲得國際訂單，其任何後繼型號系統，都可能引起全球高度關注。

現代樂鐵尚未公開評論K2戰車的新設計，是否會投入生產，但產業界消息人士預期，原型車可能在未來一至兩年內亮相，或將選擇在韓國防務展（DX Korea）或歐洲國際防務展（Eurosatory）等大型國防展覽中首次公開展示。

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