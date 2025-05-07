【影】Gibbs&Cox「國際級」巡防艦宣傳片 赫見我輕巡艦開工畫面

Built fast, built smart.



The 110m International Class Frigate delivers top-tier combat capability with US naval-grade survivability - 30+ knot speed, 32 VLS cells, 24 NSMs, and a 40-year service life.



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Apr 6-9 Booth 1125 https://t.co/IYwzbGEbDS pic.twitter.com/eDUovHbwUp — Leidos （@LeidosInc） April 9, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕我國海軍首批「反潛」、「防空」版輕型巡防艦原型艦，現正由國內的中信造船持續建造中，預計明（2026）年完工下水；而在正式開工前，全艦設計就已確定採用美國萊多斯（Leidos）集團旗下Gibbs&Cox子公司的設計方案，而該公司月前在官方社群中，即以我國輕巡艦開工影片作為宣傳畫面，凸顯其全面、高機動與長航程的作戰效能。

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這支影片上（4）月10日發布於萊多斯集團官方社群，是為參與年度「海空天」博覽會（Sea Air Space 2025）所製作的宣傳內容。畫面中可見該艦正式名稱「110M ICF」，意指全長110公尺的「國際級」（International-class）巡防艦；內文強調其雖屬二級艦，但打擊火力不輸美軍現役艦，如24枚反艦飛彈（NSM）、32單元垂發系統，40年壽期等優勢。

美國國防集團子公司Gibbs&Cox上（4）月參與海空天博覽會前，在官方社群發布的國際級巡防艦介紹影片，當中出現我國輕巡艦供程畫面，近期在網路上引發熱議。（擷自萊多斯集團官方影片）這支影片實為該公司旗下「國際級」巡防艦設計提案之宣傳影片，但畫面中段引用我國防空輕巡艦2023年開工畫面做為介紹片段，並加上字卡強調快速建造的工程優勢。（擷自萊多斯集團官方影片）

我國海軍為有效提升水面艦戰力，前（2023）年底、去（2024）年初先後展開「防空型」、「反潛型」輕型巡防艦原型艦的建造工程，其設計正是源自上述的ICF艦方案。

根據公開資訊，防空輕巡艦除艦艏76公厘艦砲，還搭載32單位的「華陽」垂直發射系統，並搭配海劍二飛彈，雷達則選用英國貝宜的Type 997「匠師」，艦身中段則安裝斜置反艦飛彈箱，除艦艉的飛行甲板和方陣快砲，舷側選用2座中科院的XTR-102A2遙控槍塔，大幅凸顯構型優勢。相較之下，反潛型艦未採用垂發系統，但加裝了拖曳陣列聲納，強化反潛戰力。

圖為總統賴清德去（2024）年11月出席海軍防空輕巡艦安放龍骨典禮之情形，圖中背板即可窺見該型艦載武裝的大概樣貌。（總統府官網）

根據軍方現有籌獲規劃，海軍防空、反潛兩型輕巡原型艦將依計畫期程建造完工，並在明（2026）年10月前正式交付，有效強化海軍水面艦隊制海能力；若進展順利此外，輕巡艦後續的10艘量產型艦計畫也有望順利推動，納入後續年度的國防預算中。

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