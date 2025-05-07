中國戰車怕怕 美售我新型拖式2B飛彈到貨千枚、配套硬體全交付

我國向美採購的拖式2B飛彈車，4月駛入逢甲大學供觀賞，不只外觀，連車內的樣貌都可一睹拍攝。（記者劉宇捷攝影、製圖）

〔記者吳哲宇／台北報導〕為強化國軍反裝甲能力，國軍2018年啟動對美採購新型拖式2B飛彈、發射系統及悍馬車，根據國防部向立院提交的解凍報告，國軍計畫採購1700枚拖式2B飛彈，現已到貨1080枚，剩餘620枚現正辦理驗測作業，後續納入美軍運輸排程運抵國內。

報告指出，此案自2018年至2025年編列118億1516萬4千元，向美採購100套新型拖式飛彈發射系統、100輛悍馬車、1700枚拖式2B型飛彈及附屬裝備，依發價書規劃，訂於2022年至2024年分批交裝，其中，2022年交付發射系統46套及飛彈460枚、2024年則交付發射系統54套及飛彈1240枚。

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陸軍表示，美軍先前受疫情及全球晶片供應短缺影響，調整於2023年8月起分批交運，迄2024年12月止，100套拖式飛彈發射系統及100輛悍馬車已全數交付陸軍；1700枚拖式2B型飛彈已於2024年底全數完成產製，並由美軍依程序分批完成驗測及交運，



根據陸軍報告所述，目前拖式2B飛彈已交裝1080枚，剩餘620枚現正辦理驗測作業，後續納入美軍運輸排程，將持續掌握交運進度，戮力達成於建案期程內完成裝備部署，以快速提升反裝甲戰力。

陸軍強調，將持續透過「對美電話會議」、「專案管理會議」、「台美各項研討會議」等相關機制，掌握美方裝備交運進度，確保如期、如質、如預算獲裝。

新型拖式飛彈車的射手操作視角。（資料照，記者劉宇捷攝）

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