警報！俄軍抗干擾無人機深入敵後9公里 摧毀烏軍珍貴「海馬斯」

美製「海馬斯」（HIMARS）系統在烏東前線執行戰鬥任務。（圖取自烏克蘭國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕富比士雜誌（Forbes）6日報導，俄羅斯頂尖無人機單位近日運用一款抗干擾攻擊無人機，成功深入烏克蘭東部前線後方約9.6公里，摧毀一套烏軍倚重的美製M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）。據稱，此為俄方證實擊毀的第4套「海馬斯」。儘管烏克蘭仍擁有約30餘套同型系統，但俄軍無人機打擊縱深的擴大，恐將加速其耗損。

報導指，「海馬斯」系統機動性極強，一次能發射6枚近300公斤重的「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭彈，射程遠達91公里，是烏克蘭反制俄軍集結點、指揮所、防空陣地及火砲的核心武器，因此成為俄軍無人機的頭號目標。過去，烏軍仰賴強大的電磁干擾系統，有效阻擋無線電控制的無人機，保護前線關鍵區域。然而，俄軍此次採用的光纖導引無人機，幾乎不受電子干擾影響，使得「海馬斯」的防護面臨嚴峻挑戰。

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一架透過光纖電纜控制的烏克蘭無人機。俄羅斯採用此技術的無人機，似乎是俄軍此潛在庫斯克（Kursk）行動中的致勝關鍵因素。（法新社）據報導，此次攻擊發生於本月6日或更早，地點位於烏東戰略重鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近。被摧毀的「海馬斯」發射車價值約2000萬美元（約合新台幣6.02億元），據信已完全報銷，車組人員可能已成功撤離。

執行此次任務的單位，據信是俄軍的「魯比孔先進無人系統中心」（Rubicon Center of Advanced Unmanned Systems），該單位被視為俄軍最精銳的無人機團隊。今年2月底，「魯比孔」曾進駐俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk Oblast），針對支援烏軍在蘇賈（Sudzha）突出部的主要補給線發動猛烈攻勢，迅速摧毀數百輛補給卡車，迫使烏軍於3月初撤回邊境。「魯比孔」在完成庫斯克任務後，顯然已將作戰重心轉向獵殺「海馬斯」。

面對這類威脅，烏克蘭方面亦採取反制措施，持續派遣長程攻擊無人機深入俄羅斯境內，鎖定生產光纖無人機零組件的工廠進行轟炸，試圖從源頭削弱俄軍的無人機作戰能力。

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