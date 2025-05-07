這個單位全年無休！李棟樑慰勞北部駐軍 疑似為這批河防尖兵

軍友社榮譽理事長李棟樑一行人慰勞北部駐軍。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕「軍聞社」今（7）日報導指，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往北部地區敬軍慰問，了解官兵戰訓任務情形。雖然軍媒並未揭露李所前往的據點，但據了解，應為負責淡水河防務的關指部聯兵一營，也是國軍部隊之中，唯一須全年無休、24小時戰備，且全天候值勤的地面部隊。

根據軍聞社今日報導，李棟樑上午在國防部副部長鍾樹明上將、陸軍司令呂坤修上將、軍友社簡士偉秘書長、政戰局長陳育琳中將及陸軍政戰主任史順文中將等人陪同下，前往北部駐軍，以實際行動為駐軍加油打氣，受到官兵熱情歡迎，李棟樑在慰問期間，更加碼致贈單位慰問品及飲品，感謝他們為國辛勞。

軍友社榮譽理事長李棟樑一行人慰勞北部駐軍。（軍聞社提供）雖然軍媒並未揭露李棟樑所慰勞的部隊番號，但據了解，勞軍團前往的部隊駐地，應為關指部聯兵一營，這個單位又被稱為「河防營」，主要因應共軍積極發展兩棲作戰兵力，同時擴充大型氣墊船艇，企圖從海灘、河口突襲台灣，而成立的新單位。

根據國軍的防衛想定，淡水河口距離總統府僅1小時車程，該地與沿岸防禦為北台灣戍守關鍵，也因此戍守此區域的聯兵一營，必須全年無休丶24小時戰備，也是國軍唯一一個全天候值勤的地面部隊。

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