芬蘭「大黃蜂」戰機北極墜毀 美軍同門師兄才剛掉2架

芬蘭現役F/A-18C/D「大黃蜂」 （Hornet） 戰機。（取自芬蘭空軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機近日於中東地區接連發生兩起墜海意外後，同為F/A-18系列的芬蘭空軍一架F/A-18C/D「大黃蜂」 （Hornet） 戰鬥機，亦於7日在該國北部北極圈內的羅瓦涅米機場 （Rovaniemi airport） 附近墜毀，所幸飛行員成功啟動彈射座椅逃生並獲救，軍方表示地面無人因此事故傷亡，墜毀原因尚待調查。

《法新社》報導，事故發生在當地時間7日上午約11時（台灣時間7日下午4時），地點位於羅瓦涅米機場區域。芬蘭軍方在社群平台X發文指出：「飛行員啟動彈射座椅逃生後，已被送往醫療機構進行進一步檢查。墜機事件未造成地面人員受傷。」事發現場可見黑煙竄升，多輛緊急救援車輛已派往該地區。

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目擊者萊赫蒂涅米 （Mika Lehtiniemi） 事發前正駕車行經附近一座橋梁，他向芬蘭廣播公司 （YLE） 描述，當時看見這架戰機在敘韋森瓦拉 （Syväsenvaara） 住宅區上空異常低飛，隨後似乎失速，機頭急遽向上。「戰機猛地拉升，幾乎是翻了過來。幾秒鐘後，我就看到一股黑煙，沒看到火焰，只有駭人的黑煙。」

機場營運商芬蘭維亞 （Finavia） 向《法新社》表示，由於下一個民航班次預計在數小時後，因此初步評估民航交通暫時不會受到影響。警方督察科伊武寧 （Jouni Koivunen） 指出，警方已封鎖該區域以便救援行動進行，並將在救援行動完成後與空軍共同展開調查。

事發當日，一場北歐國防部長會議正在羅瓦涅米舉行。各國防長原定觀摩一場訓練演習，但該行程因墜機事故而取消。

芬蘭空軍現役的F/A-18「大黃蜂」戰機由美國波音公司 （Boeing） 於1995年至2000年間交付，預計將於2030年前除役，並由美國另一航太巨擘洛克希德·馬丁公司 （Lockheed Martin） 生產的F-35戰機取代。

在此之前，美國海軍隸屬杜魯門號航空母艦 （USS Harry S. Truman） 的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，4月28日在機庫甲板拖曳時落海；本月6日晚間，又有另一架同型雙座戰機在紅海執行降落航艦任務時阻攔失敗墜海，兩起事故的飛行員均獲救或僅受輕傷。該款「超級大黃蜂」戰機造價約7000萬美元（約新台幣21.07億元）。

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