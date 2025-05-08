紅隼火箭彈已打掉1104枚 「紅隼二型」114年底前完成射擊測試

經海陸丶海巡丶憲兵及陸軍等單位實施射擊訓練，紅隼火箭彈迄今已射擊達1104枚，除了2枚不發彈之外，均可精準命中目標。圖為陸軍義務役士兵，2024年11月於南測中心基地戰力鑑測期間，實施「紅隼」火箭彈實彈射擊之情形。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造紅隼火箭彈射擊成效報告出爐！國防部指出，經海陸丶海巡丶憲兵及陸軍等單位實施射擊訓練，迄今已射擊達1104枚，除了2枚不發彈之外，均可精準命中目標，並無瞄準鏡錯誤刻劃的情形，使用狀況良好，可靠度達到99.8%。

至於性能更加精進的「紅隼二型」火箭彈，國防部表示，為適應未來多樣化戰場需求，中科院刻正針對「紅隼二型」火箭彈的「室內射擊」丶「預測目標」丶「串列彈頭」及「減輕重量」等四項目持續研發，在發射器減重部分目前重量已由原本的7.6公斤減重至5.1公斤，預計將再優化減重至4公斤以下，「紅隼二型」火箭彈全案測試將在114年底前完成研發測試。

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「紅隼」反裝甲火箭為我國地面部隊重要單兵裝備，圖為憲兵指揮部舉辦戰技體驗營時，讓學子體會「紅隼」的操作。（取自憲兵指揮部臉書）

「紅隼」反裝甲火箭彈的性能備受外界討論，中科院曾表示，現役紅隼火箭彈以攻擊輕型戰車、裝甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力為設計目標，有效射程400公尺、可貫穿軋壓均質裝甲（RHA）達300公厘，性能遠優於66火箭彈的有效射程200公尺，以及200公厘的穿甲能力。

據中科院估算，目前正研發的「紅隼二型」反裝甲火箭彈，其貫穿RHA裝甲深度已達500公厘以上，能以對重型戰車造成威脅。網路社群曾分析指出，國產紅隼火箭彈的單價僅為10萬元，可大量生産，設定攻擊目標為輕型戰車與輪型甲車，目前可與單枚價值620萬元的拖式2B進行「高低搭配」模式，滿足國軍不對稱作戰需求。

性能更加精進的「紅隼二型」火箭彈，國防部表示，中科院刻正針對「紅隼二型」火箭彈的「室內射擊」丶「預測目標」丶「串列彈頭」及「減輕重量」等四項目持續研發，全案測試將在114年底前完成研發測試。紅隼火箭彈由中科院研發生產，上為發射筒，圖中與下方為「反裝甲」及「攻堅」兩款火箭彈。（圖：取自中科院網站）

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