為了「勝利日」閱兵 普廷下令對烏克蘭停火3天今生效

俄羅斯總統普廷下令8日至10日對烏克蘭停火3天，自台灣時間8日清晨5點生效。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮4月28日宣布，俄羅斯總統普廷下令俄軍5月8日至10日在烏克蘭停火3天，紀念二戰勝利80周年活動，所有敵對行動都將停止。俄羅斯總統普廷7日照預先安排下令對烏克蘭停火3天，自週四（8日）凌晨0時（台灣時間清晨5點）生效。

綜合外媒報導，克里姆林宮當時在聲明中表示，「基於人道考量，俄方在勝利日80週年紀念期間宣布休戰」，明確指出「自5月8日至5月10日，所有敵對行動都將停止」。克里姆林宮也藉此對烏克蘭喊話，聲稱「俄羅斯相信烏克蘭應效仿此舉」。雖然普廷下令「停火3天」，但烏克蘭並未接受此提議，認為普廷此舉只是在做秀，強調應「停火30天」。

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在普廷下令停火前夕，烏克蘭仍在7日夜間發射無人機襲擊莫斯科，迫使俄羅斯當局暫停13個機場的起降作業，其中4個機場在莫斯科周邊。目前俄羅斯下令停火3天，烏克蘭是否會就此停火3天，仍有待觀察。

在5月9日舉行的勝利閱兵上，包括中國國家主席習近平、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）、越南共產黨中央總書記蘇林等人都將出席，習近平已在俄羅斯當地時間7日傍晚搭乘專機抵達莫斯科。

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