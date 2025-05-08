憲兵擴編+收刺針飛彈91枚 202指揮部遷入貴陽營區

為因應憲兵近年擴編及接收新式裝備，憲兵202指揮部新貴陽營區近日正式啟用，擴大官兵生活空間及品質，提升官兵工作生活環境。（圖取自青年日報）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕憲兵編制從5千人擴增至1萬1千人，並接收新步槍、無人機等，並將接收91枚刺針飛彈，強化對關鍵基礎建設防護等整體安全維護任務。為擴大官兵生活空間及提升任務運用，憲兵202指揮部的新貴陽營區近日正式啟用，提升官兵工作生活環境，留納人才。

為提升官兵生活機能，憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將昨日主持「貴陽營區落成啟用典禮」，邀請後備憲兵荷松總會長張進發、臺北市後備憲兵荷松協會理事長曾華山，以及友軍、營造等單位代表共襄盛舉，共同見證憲兵戮力改善官兵住用空間、營造優質服役環境的努力與成果。

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鄭禎祥表示，202指揮部原中華營區使用已逾55年，設施老舊、生活空間狹小，在各級長官的努力爭取下，納入「興安專案」，為全體官兵營建更優質生活空間，且具備住、訓、用功能完整的環境品質。

鄭禎祥強調，貴陽營區在重建經歷3年的工程，如今已如期、如質完工，當生活環境更好，也能增加官兵留營意願，進而吸引更多優質人才加入國軍行列；並鼓勵官兵持續發揚「忠貞」精神，戮力執行戰訓本務，肩負起捍衛國家重任。

鑒於憲兵強化關鍵基礎建設防護及首都衛戍任務，不僅編制增加，也接收新式武器，今年預計將籌獲T112新式步槍及百架監偵型無人機。肩射型刺針飛彈部分，憲兵將籌獲91枚飛彈、21套發射系統及21套敵我識別器，增強機動防空戰力。

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