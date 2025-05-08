美軍AC-130J砲艇機火力強 未來有望整合「魚叉」飛彈強化反艦能力

美軍的AC-130J「幽靈騎士」砲艇機。（美軍DVIDS網站）



莊文仁／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國洛克希德．馬丁的C-130系列機種問世超過70年，至今已改良出多款衍生構型，是空中運輸機隊的長青樹；其中，以搭載30機砲、105公厘砲為特色的AC-130J砲艇機，近年順應美軍強化精準打擊的趨勢，陸續接受相關武裝掛載測試，而美軍特戰司令部現役軍官日前指出，該機去年曾測試整合「魚叉」飛彈，有望強化其防區外的打擊能力。

軍聞媒體《戰區》（The War Zone）7日報導指出，美軍特戰司令部（SOCOM）日前在美國佛州舉辦一年一度的「特戰部隊周」（SOF Week）研討會，期間，隸屬該部特戰第一分遣隊（Detachment 1）隊長門羅少校（Maj. Andrew Monroe）透露，該隊去（2024）年曾針對現役的AC-130J砲艇機，運用「精準打擊模組」（Precision Strike Package, PSP）進行魚叉飛彈、小型巡弋飛彈的整合測試。

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這款砲艇機運用精準打擊武器模組（Precision Strike Package）進行魚叉飛彈、小型巡弋飛彈的整合測試，有望強化其防區外反水面戰能力。（美軍DVIDS網站）

該報導強調，這可能是該機首度和「魚叉」反艦飛彈進行武裝整合，而前述的小型巡弋飛彈（Small Cruise Missile, SCM）射程至少可達400英里（約643.7公里）；因此，若這項測試順利，將有望讓這款以密接空中支援（CAS）任務為主的砲艇機，具備大幅強化的防區外（Stand-off）反水面作戰能力。此外，這項測試也與美國空軍、海軍、陸戰隊強化空射反艦能力的趨勢相契合，具備一定前瞻性。

AC-130J砲艇機又名「幽靈騎士」（Ghostrider），為洛馬基於C-130J運輸機改裝而成的攻擊儎台。該機於2017年服役，機身左側的30鏈砲、105公厘砲為主要武裝，兩翼還附帶硬掛點，可搭載GBU-39小直徑炸彈、GBU-69小型滑翔炸彈、AGM-114地獄火飛彈、AGM-176「獅鷲」輕型戰術飛彈等精準武器，並具備空中偵察能力。

AC-130J是基於C-130J運輸機改裝的攻擊儎台，主力武裝為機身左側的30鏈砲和105公厘砲。（美軍DVIDS網站）機翼下的硬掛點，則可掛載多款精準打擊彈藥。圖中裝備的武器即為AGM-114地獄火反裝甲飛彈。（美軍DVIDS網站）

該報導也提及，現役AC-130J型機的搜索雷達效能有限，因此，特戰司令部旗下的定翼機專案辦公室（PEO-FW, SOCOM）正考慮運用最新型F-16戰機的AN/APG-83雷達，來滿足該機整合魚叉飛彈的工作；該雷達的精準搜索、地形繪測、電戰等先進能力，可望強化該機的精準打擊效能和戰場生存性。

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