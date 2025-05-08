美台「聯合戰力發展」案再延長一年！ 美方顧問協助台海防禦規劃

國防部以「聯合戰力發展」為名，建案與美方執行各項勞務類的軍事交流計畫。據政府採購公告，該案又再延長1年時間、至115年3月，金額也近乎翻倍，這將有助於後續台美防衛計畫的持續推動。（路透社、軍聞社資料照，本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕台美軍事交流不僅是默認的行為，也是一種雙方的報酬交易。國防部以「聯合戰力發展」為名，建案與美方執行各項勞務類的軍事交流計畫；據軍方公告，去（113）年度開始執行的台美勞務交流案將再延一年，從原定的近10個月延長至1年10個月，也就是至115年3月，這項延長將有助於後續台美防衛計畫的持續推動。

根據政府電子採購網今（８）日最新公告，國防部駐美軍事代表團去年6月以1239萬9678元決標得的「聯合戰力發展」案，現正調整再增延1年，從原合約的114年3月到期改至115年3月，金額也近乎翻倍來到2496萬6588元。該案雖顯示由AIT得標，但實質上應為美方派遣勞務類的顧問團來台協助交流事宜。

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台美雙方無論檯面下或檯面上的交流已行之多年，而顧問團的層級從基層部隊到美軍相關高層，亦都有涉略，特別是近年曝光的層級逐漸升高，美方高層近來參與國軍會議的消息也逐漸「被公開」，變相證實了美台高層的軍事交流是現在進行式，甚是直接參與了台海的戰略防衛規劃，而這些合作計畫需長期維持，因此合約再延續一年將有助於現行策略的繼續推行。

面對台海局勢的升溫，美方雖不能以友邦方式援助，但透過各項軍售與軍事交流，仍為台灣低調提供實質性的協助。美台顧問團象徵雙方軍事合作的「落實」提升，不只是買武器，更是要如何「發揮應有的效用」；同時也是在向中國釋放戰略訊號，美方不會坐視台灣孤立無援。

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