陸軍火山布雷系統還沒來？ 國防部報告證實14套裝備明年交畢

圖為美國陸軍第一師所屬M139「火山」機動布雷系統，2019年於波蘭進行系統性能演示。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化陸軍灘岸反登陸作戰能力，有效遲滯敵軍推進，我國先前向美採購14套「火山」機動布雷系統後，原定前（2023）年展開接裝工作，但至今仍未運抵台灣，引發外界關切；對此，國防部送交立法院的最新預算解凍報告證實，這14套系統受到疫情、俄烏戰爭影響，實際交貨期程已調整至明（2026）年一次交畢。

國防部解凍報告指出，陸軍建案採購的M139「火山」（Volcano）機動布雷系統自2021年完成整規書核定後，便納入隔（2022）年度國防預算中，並獲美國在台協會（AIT）確認可於2024年底全數接裝；然而，美方因COVID-19疫情、俄烏戰爭排擠合約商出貨，導致我國2022年1月交美的發價書需求函，直到前年4月中才收到回覆，並載明全案調整至明年交裝。

請繼續往下閱讀...

陸軍表示，上述更動已在前年6月修訂至整規書、7月底簽署發價書生效，後續管制則透過對美雙月定期視訊會議、半年一次專案管理會議追蹤進度，確保全案如期、如質執行。

火山布雷系統除了車載型，亦可經由黑鷹直升機加掛布雷模組後，自空中實施布雷作業。圖為美國陸軍第25步兵師第25航空作戰旅同型機，2020年在夏威夷實施該系統布雷訓練。（美軍DVIDS網站）

國防部今（2025）年公開預算指出，陸軍共編列新台幣48億9847萬6千元採購14套「陸上機動布雷系統」，全案將於2029年執行完畢；接收該裝備後，可交由工兵部隊透過雷區布設，協助守備、主戰部隊遲滯敵軍進犯，創造戰場有利態勢。此外，該系統所搭載之地雷具備定時引爆、自毀的智慧化功能，可有效避免誤傷友軍、民人等無謂戰損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法