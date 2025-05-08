拜登轟川普對普廷讓步愚蠢：俄羅斯不會停止覬覦烏克蘭

美國前總統拜登接受英國廣播公司（BBC）專訪，批評現任美國總統川普對俄羅斯的政策。（擷取自BBC影片）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前美國總統拜登（Joe Biden）近日接受《BBC》專訪，批評現任總統川普（Donald Trump）處理俄烏戰爭的作法是「現代綏靖政策」。外界認為川普為斡旋俄烏盡快停戰而忽視烏克蘭利益，拜登指出，任何認為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）終將停止覬覦烏克蘭的人「想法愚蠢」。

綜合媒體報導，拜登說，普廷視烏克蘭為「祖國俄羅斯的一部分。他認為自己對烏克蘭擁有歷史性權利……他無法忍受蘇聯解體的事實。任何認為他會停止的人都是愚蠢的。」

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拜登對川普政府施壓烏克蘭應讓出部分領土以換取和平不以為然。拜登指出，自己無法理解「怎麼會認為讓一個獨裁者、暴君，任意奪取不屬於他的大片土地，好像這樣就能滿足他。」普廷的目的是恢復蘇聯時代的強大，而不僅僅滿足於占領的烏克蘭部分領土。

拜登也擔心川普的作法可能會向其他歐洲國家發出「向俄羅斯屈服」的訊號。歐洲可能也會對美國失去信心，歐洲領袖們會陸續懷疑：「我還能依賴美國嗎？他們還會在嗎？」

美、烏兩國4月30日正式簽署礦產協議，此舉被視為烏克蘭爭取川普在停火談判中持續支持的關鍵。川普曾公開表示，認為俄羅斯應當保留2014年非法併吞的克里米亞，並批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）阻礙了和平談判。

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