俄片面停火3日生效 烏大城暫寧靜邊境仍傳攻擊

烏克蘭首都基輔一棟公寓大樓遭俄羅斯無人機襲擊後，消防人員在現場奮力滅火。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯宣布為期三天的停火協議於週四（7日）生效，烏克蘭各大城市上空暫時恢復平靜，一改先前數夜遭受俄軍無人機與飛彈猛烈攻擊的景況。然而，烏克蘭空軍指控，停火開始後，俄軍仍對北部蘇梅地區發動了兩次導引炸彈攻擊。

《路透》報導，克里姆林宮主導的停火於莫斯科時間午夜（台灣時間8日早晨5時）生效，恰逢俄羅斯紀念二戰擊敗納粹德國80週年。俄國總統普廷將在莫斯科接待中國國家主席習近平等外國領袖，並於5月9日在紅場舉行閱兵。

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烏克蘭方面並未承諾遵守此停火協議，稱其為普廷意圖製造和平假象的詭計。普廷則宣稱致力於實現和平。烏克蘭本週對莫斯科發動了數波無人機攻擊，一度迫使俄首都機場關閉。

除了烏空軍指稱的蘇梅地區攻擊外，週四清晨烏克蘭境內未再傳出俄軍遠程無人機或飛彈襲擊主要城市的報告。首都基輔在凌晨3點45分（台灣時間8日上午8時48分）相當平靜，與24小時前爆炸聲不斷形成對比。目前尚不清楚前線戰況是否也暫停。

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，烏方仍堅持其先前提出為期30天的停火提議，認為這能給外交一個機會。他指出，俄羅斯對此提議未作回應，反而發動新攻擊，此舉「清楚地向所有人展示了誰才是戰爭的根源」。

澤倫斯基同時似乎承認，在俄羅斯二戰紀念活動臨近之際，烏方對包括莫斯科在內的俄國目標發動了多次無人機攻擊。他表示：「侵略者的天空今天也不平靜，這絕對是公平的，如同鏡像一般。」莫斯科市長索比亞寧則在停火生效前表示，俄方已擊落或攔截14架飛往首都的無人機。

美國曾於3月提議30天停火，烏克蘭表示同意。俄羅斯則稱，需先建立執行與維持機制才能實施。據報導，兩國均面臨美國前總統川普要求迅速結束戰爭的壓力。

對於美國特使凱洛格稱普廷可能阻礙全面停火的言論，俄國外交部發言人札哈羅娃表示驚訝。她反駁道：「停火的唯一障礙是基輔，他們違反協議且不願認真討論長期停火條件。」

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