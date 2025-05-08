烏克蘭亮劍！FP-1無人機航程1600KM 載彈百公斤鎖定俄腹地

烏克蘭新型FP-1長程攻擊無人機，2024年5月於基輔一場國防工業展覽中公開亮相。（圖取自Mezha Media）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭在無人機戰力發展上再突破！一款名為FP-1的新型長程攻擊無人機近日在基輔一場展覽中正式公開亮相。這款由烏克蘭與捷克公司UAC（Ukrainian-Czech UAC）研發的利器，宣稱擁有高達1600公里的驚人航程，並能攜帶重達120公斤的彈頭，使其成為烏軍未來打擊俄羅斯境內戰略縱深目標的潛在新「殺手鐧」。

據富比士雜誌（Forbes）7日報導，FP-1無人機的生產實際上從去年就已開始，並且已經投入實戰。相較於烏軍現役、服役多年的UkrSpecSystems PD-1無人機（航程約965公里，推測彈頭酬載量較輕），FP-1在航程與酬載能力上均有顯著提升。其最大的設計特點在於取消了傳統的起落架，改由傾斜發射架發射，並透過機身裝載的火箭助推器升空。這種設計有效減輕了機體重量並節省內部空間，進一步提升了航程與酬載效益。一般而言，傳統飛機的起落架約佔總重量的5%，若設計為可收放式，則會佔用大量機體內部空間。

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烏克蘭戰略工業部副部長沃茲迪亞爾（Anna Hvozdyar）表示：「這款無人機誕生於烏克蘭，並且迅速擴大規模生產。這是我們可以與合作夥伴分享的又一項成果。」FP-1的出現，也反映了烏克蘭在因應遠程打擊需求上的努力。此前，烏軍曾將諸如Aeroprakt A-22等運動型小飛機改裝為遠程攻擊無人機，但這類改裝機型（改裝前成本約8萬美元，折合新台幣約243萬元，不含無人機控制系統與彈頭）不僅成本效益不高，且因其原有設計為載人飛行，作為無人機使用時顯得「過度設計」。據悉，A-22改裝無人機在攜帶約100公斤彈頭時，航程約為1280公里。

FP-1無人機宣稱擁有高達1600公里的驚人航程，並能攜帶重達120公斤的彈頭。（圖取自Mezha Media）

而FP-1這類專為單程攻擊任務設計的「神風」無人機，無需返航，一經發射便直衝目標並引爆。其預估成本可能超過10萬美元（折合新台幣約304萬元）。美國軍工企業克雷托斯（Kratos）開發其女武神（Valkyrie）攻擊無人機時，若增加起落架版本，其酬載能力便從四枚炸彈（總重約453公斤）減半至兩枚（總重約227公斤），也間接印證了無起落架設計的優勢。

除了FP-1，該展覽還展示了其他烏克蘭國產無人機，包括同為UAC公司研發的「布拉瓦」（Bulava）攻擊無人機，其可攜帶3.6公斤的溫壓彈頭，打擊60公里內的目標；以及「白蟻」（TerMIT）地面無人載具，酬載能力達300公斤，作戰半徑20公里，已被烏軍用於搭載重型機槍等任務。這些展品共同彰顯了烏克蘭在不對稱作戰中的持續創新與努力。

「布拉瓦」（Bulava）攻擊無人機，其可攜帶3.6公斤的溫壓彈頭，打擊60公里內的目標。（取自Telegram）

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