美空軍新利器！「蚱蜢」無人滑翔機實現高危區精準補給

美國空軍已採用DZYNE科技研製的「蚱蜢」無人貨運滑翔機（如圖示意）。該系統能酬載約226公斤物資，在高風險區域執行遠距離精準補給任務。（圖取自DZYNE Technologies官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為提升在高風險區域的自主補給戰力，美國空軍已接收加州國防科技公司「DZYNE科技」（DZYNE Technologies）交付的多套「蚱蜢」（Grasshopper）單次使用空中貨運滑翔機。此舉旨在透過整合精準導引的無人投送平台，革新激烈對抗環境下的後勤作業。

《航空周刊》（Aviation Week）報導，「蚱蜢」被設計為低成本自主滑翔機，能在高威脅和禁航區執行遠距離補給，單機成本約4萬美元（約新台幣120.4萬元），能在精準投送貨物的同時，避免有人駕駛飛機面臨的作戰風險。此系統源於作戰指揮官的實戰需求，由DZYNE科技與美國空軍協同開發。

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DZYNE科技執行長麥克修（Matthew McCue）強調，「蚱蜢」是「針對高強度對抗環境需求而優化的自主後勤平台」，其成功交付不僅是技術成就，更對作戰及人道救援行動具有重要戰略意義，凸顯了無人化精準後勤的關鍵性。

值得注意的是，「蚱蜢」從概念到形成實戰能力僅耗時不到一年。這種快速的研發與部署，得益於DZYNE科技、美國空軍研究實驗室（AFRL）及終端用戶間的緊密協作，為未來國防創新樹立了敏捷開發的典範。

AFRL專案負責人豪厄爾博士（Dr. Thomas Howell）指出，「蚱蜢」的核心優勢在於「能從敵方威脅範圍之外進行遠距離補給」，無需讓機組人員或有人平台涉險。他認為，此系統的部署是美軍「向禁航區投送持續性補給能力的一大轉變」。

DZYNE科技表示，「蚱蜢」能在敵方武器接戰區外自主補給，透過無人精準投送強化人道與救災任務，並兼容多種部署平台，確保作戰彈性，特別適合在嚴峻環境下快速部署與低成本補給。

鑑於作戰成效顯著，DZYNE科技正開發增程型「蚱蜢」，預計2026年初問世，目標支援更長航時任務、提升酬載，並在GPS受干擾及電子戰環境下維持自主精準投送。為滿足市場需求，該公司已擴充產能，其位於加州爾灣（Irvine）、佔地約11,613平方公尺的新廠已於2023年底啟用，投入規模化生產。

「蚱蜢」的部署標誌著後勤領域的重大進展，使美軍能在傳統空運難以進入的環境維持行動，也反映了國防界對自主化、可消耗性系統將主導未來高強度對抗後勤的共識。

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