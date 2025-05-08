軍事博物館主體工程建造三年進度破半 距表定完工剩半年

根據國防部送交立法院之預算解凍報告，「國家軍事博物館」截至今年4月底，工程進度達53%，餘下工項則力拼今年10月完工。（圖片截取自國家軍事博物館籌備處臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕行政院於2015年核定「國家軍事博物館」計畫，但直到2021年6月才動土建造，該案總經費從馬政府時期的17億餘元預算，至今年度已水漲船高至53億餘元，根據國防部送交立法院之預算解凍報告，截至今年4月底，工程進度達53%，餘下工項則力拼今年10月完工。

根據預算書，行政院原先核定的總工程經費為46億2063萬1000元，而114年為新建工程計畫最後一年，因此預算依據實際需求編列，總計104至114年實際編列的新建工程預算合計為45億675萬5000元，加計研究典藏設備8億3900萬元等相關預算，共計為53億4575萬5000元。

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解凍報告表示，軍博館主體工程自2021年5月21日開工迄今，工程進度達53%餘，工期原核定1300日曆天，經3次變更設計後展延318天，將持續依節點管制執行情形。

而從合約開工日加計日期後，其原定完工日為今年10月25日，距完工時間僅剩不到半年。另查政府電子採購網資訊，國防部於4月28日決標「國家軍事博物館新建工程」公共藝術設置嶄新的視野/與景觀水域結合之動態互動藝術作品，決標金額1650萬，履約期限則至2027年4月。

國防部政務辦公室指出，主體工程完工後，為免生重工現象，相關展示依整體獲得規劃書，執行「典藏」、「圖書」、「展示」、「劇場」及「營運」等五大類設備採購案建置作業，自2021年起至2026年，預算為8億餘元。

政辦室表示，上述採購案於2022年7月22日完成決標簽約，迄今已完成陳展主題基本設計及細部設計核定等階段性作業，結合主體工程進度，展社設計界面整合已及後續開幕營運等項事務亦逐步啟動。

政辦室強調，國家軍事博物館為首座國家級軍事類綜合型博物館，為避免日後展示營運等設備安裝期間與主體工程重工，汲取國內外博物館籌建經驗經級整合研討；為完善開館營運設備，各設計及策展將持續徵詢專家學者意見並依策展趨勢結合市場現況滾動檢討。

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