巴基斯坦幻象戰機墜毀？拉合爾尋獲彈射座椅引揣測 疑遭誤擊或故障

巴基斯坦空軍一架幻象五型戰機的資料照片。（取自巴基斯坦空軍專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦拉合爾（Lahore）近日發現一具疑似來自巴國空軍幻象五型（Mirage V）戰機的彈射座椅，引發該國可能在與印度近期的夜間軍事行動中，因誤擊或機械故障損失一架戰機的揣測。儘管官方尚未證實任何戰機損失，此一發現已在社群媒體和軍事觀察圈引發熱議。

軍聞網站《Defence Blog》7日報導，一段顯示該彈射座椅的影片最早於日前在TikTok上流傳。雖然影片的真實性和確切拍攝時間仍確認，但畫面清晰顯示一套軍用彈射系統，其特徵與巴基斯坦幻象五型（Mirage V）戰機所使用的系統相符。此一關鍵零組件的出現，使外界對導致彈射的具體情況議論紛紛，部分觀察家推測可能為友軍誤擊或機械故障所致。

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根據稍早的報導，在最近的印巴雙方敵對行動中，據稱兩國戰機均未越過對方領空。此次在拉合爾的發現，可能指向巴基斯坦空軍內部作業出現問題。一名熟悉該區域空中武力的公開來源情報分析師表示：「從影片可以清楚看出，該座椅與幻象五型戰機使用的馬丁貝克（Martin-Baker）系統一致。」

幻象五型戰機是巴基斯坦空軍服役已久的多功能戰機，儘管多年來歷經升級，但其面對敵方火力及系統老化疲勞的風險依然存在。過去數年間，巴基斯坦已有多架同型戰機因機齡老化、維護問題或在訓練、巡邏任務中發生事故而損失。

巴基斯坦拉合爾發現疑似幻象五型戰機的彈射座椅殘骸（左圖，綠、紅色標示），與幻象五型座艙內的彈射座椅細節（右圖，綠、黃、紅色標示）相似，特別是紅圈處的警告標示，引發外界對該戰機可能發生彈射的猜測。（取自Ｘ平台）

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