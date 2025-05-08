美軍添利器！諾格「伐木工」無人機 兼具攻擊、電戰、偵察功能

諾斯洛普·格魯曼公司展示其新型「伐木工」無人機，具備偵察、電戰和打擊等多重功能，可從多平台發射，提升美軍戰略彈性。（取自Northrop Grumman官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防承包商諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）公司，近日在華府舉行的「現代陸戰隊」（Modern Day Marine）會議上，展示其最新研發的「伐木工」（Lumberjack）無人機。這款新型無人機以其多功能設計和強大性能，有望在日益緊張的全球局勢下，為美軍提供關鍵的戰略優勢。

軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，「伐木工」屬於美軍規範中的「第三類」（Group 3）無人飛行載具系統（UAS）。此類無人機重量須低於600公斤，飛行高度低於5500公尺，時速介於185至462公里之間。「伐木工」的設計酬載能力相當於一枚113公斤的小直徑炸彈，使其能執行精確的「動能打擊」任務，並可投放次彈藥，擴大其在不同作戰場景的應用彈性。

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除了攻擊能力，「伐木工」也具備執行電子作戰（EW）和敵後偵察的任務潛力。其機身中段採模組化設計，可依任務需求快速更換酬載，適應現代戰爭的多變性。無論從地面、空中或船艦發射，「伐木工」都能作為空中監視平台，具備數小時的滯空續航力。

諾格強調，「伐木工」可從船艦上發射，滿足多樣化的作戰需求。這款全自主無人機亦可接收地面人員指令，增加部署彈性。其打擊範圍約達320公里，有效填補了傳統火砲與有人戰機之間的火力空隙，無需出動戰機即可提供遠程精準火力支援。

「伐木工」可搭載諾格公司自家開發的「短斧」（Hatchet）精準彈藥。這款重量僅2.7公斤的微型彈藥，大幅提升了「伐木工」的打擊精準度與效益。自2024年起，諾格已與美國國防部的研發工程部門合作，對「伐木工」進行嚴格測試。隨著計畫逐步邁向生產階段，該公司也邀請潛在客戶參與後續測試與操作部署評估。

從成本效益來看，「伐木工」的單位造價預估介於7.5萬至10萬美元之間（約新台幣231萬至308萬元），為現代戰爭提供了一個相對經濟的解決方案。其身兼偵察、電戰、打擊等多重角色的能力，確保了它在不同作戰領域的價值。

戰略層面上，「伐木工」提升了美軍以高效率和精準度接戰的能力，其部署可能改變未來的軍事戰術，更加凸顯無人系統在現代衝突中的重要性。隨著各國持續投入先進軍事科技，「伐木工」這類多功能無人機可能成為現代軍事戰略的基石之一。

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