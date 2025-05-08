普廷停火攏係假？ 俄軍首日即開火 導引炸彈襲烏釀1死2傷

烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區一處民宅區5月8日遭俄軍空襲後一片狼藉，搜救人員在現場勘查。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員8日指控，在俄羅斯總統普廷單方面宣布的72小時停火協議生效僅數小時後，俄軍即對烏克蘭東北部發動攻擊，造成至少1名平民死亡、2人受傷。基輔方面先前已將此停火提議斥為俄方的「惺惺作態」。

烏克蘭蘇梅地區5月8日遭俄軍空襲，一名年長婦女受傷獲救，搜救人員正為她提供飲水與照護。（美聯社）

《美聯社》報導，烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區檢察官辦公室週四表示，俄軍向邊境附近的住宅區投擲了導引航空炸彈，導致嚴重傷亡。在蘇梅地區米科萊夫卡（Mykolaivka）社區，一名55歲婦女凌晨約3時在自宅中不幸遇害，其24歲的兒子也因此受傷。

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約30分鐘後，另一枚炸彈擊中沃羅日巴（Vorozhba）社區的民用基礎設施，造成一名70歲婦女受傷。官員表示，已就此戰爭罪行展開調查。法新社先前亦報導，蘇梅地區比洛皮利亞（Bilopillya）附近住宅區遇襲，救援人員從瓦礫中救出一名受困婦女。

烏克蘭空軍指出，自前一晚8時30分以來，境內並未記錄到大規模飛彈或無人機攻擊，這類攻擊近幾週幾乎每日發生。然而，空軍也證實，「敵軍夜間在蘇梅地區加強了使用導引航空炸彈的戰術空襲」，並在凌晨2時39分起至清晨偵測到導引炸彈及至少一枚飛彈的發射。俄方宣布的停火於莫斯科時間週四午夜生效。

《法新社》報導，儘管大規模空襲暫歇，但靠近前線的烏克蘭其他地區仍持續遭受俄軍較小規模攻擊，造成平民傷亡。烏克蘭反制假訊息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）直指俄羅斯「攻擊蘇梅地區，已違反了停火協議」，並提及東北部的「東部前線及哈爾科夫（Kharkiv）地區」也遭攻擊，但烏軍總參謀部尚未對此評論。

俄羅斯此次單方面宣布停火，旨在配合莫斯科慶祝二戰戰勝納粹德國80週年的「勝利日」活動，此為俄國最重要的世俗節日。基輔則一直敦促實現更長期的停火。今年三月，美國曾提議一項為期30天的停火，烏克蘭方面表示接受，但克里姆林宮堅持更有利於己方的停火條件而未同意。

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