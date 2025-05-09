通用型油罐車今年可順利籌獲 但單價漲4成丶陸軍減購20餘輛

陸軍現役的美製M978重型油罐車，未來將與新採購的歐規通用油罐車搭檔。（中華民國陸軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕陸軍計畫採購新型油罐車以滿足軍種後勤，期間經歷1年4度流標，最終於去年底完成招標，計畫今年9月可獲得歐規新車。不過油罐車的單價卻從每輛807萬上漲至1150萬，因此採購數量從77輛變為54輛，其餘將至2階段2032年前籌獲。

根據國防部預算解凍報告，該案原規劃113至116年籌購77輛（每輛約807萬元），所需預算6億2263萬元，因物價及交期受俄烏戰爭等國際情勢影響，致2次開標均無商流標，經重新訪商評估後，每輛概需1150萬餘元。在採購期程、總預算及規格不變下，檢討採購數量下修至54輛。

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陸軍指出，該案於113年11月27日重新上網公告，12月11日完成評選會議，12月24日宣布決標，國防部採購室於12月30日與得標商簽約，預於114年9月份獲得。

陸軍補充，採購數量不足部分，已規劃後續納入117至121年2階段通用油罐車建案籌獲，確保戰時各部隊油料供補。

根據國防部預算書，陸軍為提升常、後部隊油料運補能力，規劃採購新型通用油罐車，以汰換服役逾半世紀的2.5噸級M49系列卡車；陸軍現役的M49A2C「兩噸半」油罐車係以美軍M35卡車底盤改裝而成，但因車體老舊，已逐漸不敷戰備所需。

另國軍現役油罐車為八輪的M978「重型增程機動戰術卡車」（HEMTT）、同時也是美國陸軍現役裝備，編屬各作戰區陸軍後勤支部，至今已多次參與國軍各大、小演訓；隨著新型通用油罐車將於2027年到位，陸軍未來也將以美、歐雙規格車型，有效提升戰時的後勤補給量能。

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