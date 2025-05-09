T112步槍現正量產中 首批2萬5千枝新槍優先換裝單位曝光

軍備局205廠去年10月展示的XT112步槍，現已正名為T112戰鬥步槍並獲國軍建案採購，今年將依序由憲兵、後備指揮部，陸軍特戰和北部主戰部隊優先換裝。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者陳治程／台北報導〕軍備局205廠去（2024）年首度公開T112戰鬥步槍，以及搭配的TS112系列瞄具，引起外界熱議；該裝備現已納入國防部採購預算，首年預計生產2萬5千支新槍。不過，由於新型步槍涉及跨軍種採購，換裝部隊孰先孰後也成為各界關心的重點，而國防部最新預算解凍報告揭露，首年新槍換裝將以憲兵、後備指揮部等優先，以利後備部隊換裝T91步槍。

陸軍最新預算解凍報告指出，國防部今（2025）年起至2029年間正式採購T112戰鬥步槍及瞄具，由陸軍統籌憲兵、後備指揮部建案，用以汰換前述部隊現役T91步槍。換裝部隊排序方面，因憲兵、後備指揮部需求數量較少，故將最先撥補新槍換裝，以利建構完整戰力和後勤能量；其次，陸軍特戰部隊、北部地區主戰部隊今年也將優先獲得新槍，提升單兵戰力。

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圖為去年漢光40號演習期間在華翠大橋演習管制的憲兵官兵，其手上的T91步槍將於今年優先換裝為T112戰鬥步槍。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）陸軍特戰部隊的T91步槍，也優先納入首批T112戰鬥步槍汰舊換新之列。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

國軍早於2020年啟動T112步槍研發，去年正式亮相。由於T112步槍本體移除了T65K2、T91步槍提把、改裝戰術滑軌，與之搭配的TS112系列瞄具因而獲得高度關注。軍備局401廠TS112瞄準鏡研發官劉宗賢曾接受軍媒專訪說道，該系列瞄具放大率4倍、可在600公尺實距外清楚辨識人形，並有「彈墜補償」（BDC）功能，可有效協助射手精準命中目標。

TS112光學瞄準鏡。（取自青年日報）

國防部今年度公開預算指出，上述軍種以「新型步槍」名義編列新台幣81億656萬4000元預算，統一採購8萬6114把新槍，而今年生產的首批2萬5000把槍枝，就計畫優先解繳主戰部隊換裝。

至於上述部隊汰換下來的T91如何處置？該報告進一步指出，原部隊換裝汰舊的T91步槍將接受檢修，逐步配賦後備戰力各類型部隊，提升地面部隊整體基本戰力。

陸軍最新預算解凍報告指出，隨著主戰部隊換裝T112步槍，原T91步槍經檢整後將配賦後備各類型部隊，提升整體戰力。圖為台北市後備旅去年11月於政大後山教召訓練情形。（本報資料照，讀者提供）

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