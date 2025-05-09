海軍明年將買導控300公里的銳鳶二型無人機 與陸用監偵無人機成搭檔

中科院「銳鳶二型」無人機。（擷自中科院官方Youtube影片）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化部隊不對稱戰力，國軍去（2024）年8月公布六款軍用商規無人機決標案，總價達新台幣68億8千7百萬餘元，而海軍未來籌購的陸用、艦載監偵無人機，將與銳鳶無人機形成高、低配。國防部最新書面報告揭露，前述的陸用監偵無人機已於今年初展開接收，另將規劃把「銳鳶二型」納入明（2025）年軍種預算，強化海上情監偵。

海軍最新預算解凍報告指出，去年8月決標採購的「陸用監偵無人機」一共有48套系統、96架載具，計畫分9批交軍；去年12月初首度交貨，但性能測試驗收未過，今（2025）年初二度交貨前驗收合格，順利完成首批解繳。此外，各批裝備自驗收合格次日起獲2年保固，接裝初期將委商實施接裝前訓練，明（2026）年起交由教準部技術學校培訓師資，協助各配賦無人機單位具單位自訓、專業簽證能力。

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海軍的陸用監偵無人機由智飛科技所得標，未來4年將分9批交付共48套系統、96套載具給海軍，強化海上情監偵效能。圖為智飛科技定翼無人機產品。（擷自智飛科技官網）

值得一提的是，先前因故暫緩採購的「銳鳶二型」無人機，預計明年起建案採購。海軍表示，其導控距離可達300公里以上，有效提升海上情監偵能量，而陸用監偵無人機能與之搭配，作為銳鳶無人機的備援方案。

「銳鳶二型」無人機採複合材料打造，搭載氣冷式轉子引擎，翼展12公尺，最大航程高達2000公里，另採用自動換頻通訊系統、多頻導航天線，強化的抗干擾性能提升戰場存活率，遂行海上情監偵；去年的「海、空精準彈藥射擊」操演中，該機就曾執行海上目獲，運用無線微波、高通量衛星和4/5G行動通訊等多重管道，將靶艦畫面即時回傳指揮所、作戰中心，發揮海搜雷達、光學鏡頭功效。

國軍去（2024）年在屏東九鵬的「海空精準彈藥操演」期間，運用了銳鳶二型無人機的通訊功能，即時回傳飛彈發射後命中靶艦的畫面。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

國防部去年公告的六款軍用商規無人機決標案中，海軍的陸用、艦載監偵型無人機分別由智飛科技、長榮航太得標；艦載監偵型機案將執行到今年底，陸用監偵型機則會執行到2028年10月底，為六案中期程最長者。

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