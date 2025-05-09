「海鯤號」預定5月12日出海測試 成功級巡防艦隨伴支援

「海鯤號」潛艦已於今年初浮移至測試碼頭，進行後續主機調校與繫泊等測試。（資料照/台船提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕面對「海鯤號」後續測試，海軍秉持做好完全準備、「備便出海」為原則，稱時間並非首要因素；不過據了解，海軍已完成泊港測試（HAT）與出海前準備，在天氣許可下，預計會在下周一（12日）開始出海測試（SAT），屆時將一併安排成功級飛彈巡防艦「子儀軍艦」一同出海戒護支援。

國造首艘「海鯤號」潛艦自初次亮相已逾1年7個月，外界相當關注其真正展開出下階段海測試的時間，倘若海試期間未發生大問題，那麼也將有望牽動潛艦後續艦預算的順利過關；海軍計劃自今年起至2038年編列2840億元，執行長達14年的國造潛艦7艘後續艦建案。

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據了解，在停泊高雄港已久後，「海鯤號」潛艦預計將會於12日（下周一）開始下一階段出海測試。軍方人士也表示，如果天候與海象良好，且其他外在因素都合乎測試條件的話，預計海鯤潛艦最快在下週一一早就可以出港進行海上測試。屆時，海軍也將指派成功級飛彈巡防艦「子儀軍艦」伴隨支援測試工作，並提供必要的護衛任務。

經過漫長的等待，「海鯤號」潛艦將預計於12日（下周一）開始下一階段出海測試（SAT）；此舉將牽動千億元的後續艦預算推動。（資料照）

海鯤潛艦目前已經完成泊港測試階段，經多方核可確認後開始拆除外部的鷹架及活動浮台已，但原定上（4）月底的海測跳票，延至這個月舉行，使外界傳出是否出了「動不了」的問題。海軍參謀長邱俊榮中將於本週記者會時澄清，海鯤號整個系統正在進行更換必要料件和調校，以達最後備便，並無所謂重大到無法執行情況。

邱俊榮日前也強調，海軍已盡最大努力，重要的目標條件是「備便出海」，不是以時間為優先；但考量潛艦後續艦預算，國軍仍已今年9月30日完成海鯤號海測為目標，完成海測後，才會到立法院院會專案報告，爭取預算解凍。

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