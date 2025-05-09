「台和1號」水下無人獵雷艇自製率過半 專家點出兩精進關鍵

民間廠商知洋科技8日在台船基隆廠公開展示軍用商規的台和1號水下無人獵雷艇。（記者劉宇捷攝）

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軍武新知》一型三機效率獵雷 「台和1號」水下無人艇為反封鎖找解方

〔記者陳治程、劉宇捷／基隆報導〕海軍過去十年曾為強化水面反封鎖籌購新型獵雷艦，最終卻不了了之，儘管快速布雷艇相繼成軍，但反制水下威脅的方案仍未解，而海軍今（2025）年初曾公開徵求無人船及水下無人載具，外界研判是為建構無人化獵雷戰力鋪路。對此，日前展示無人獵雷艇的民間廠商就證實此事；另有專家指出，無人獵雷艇要能勝任台海情境，續航力和搜索效率的精進是關鍵。

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民間廠商知洋科技昨（8）日在台船基隆總廠，向媒體公開展示旗下「台和1號」水下無人獵雷艇，並就地進行性能展示。期間，知洋總經理湛翔智透露，「台和1號」是首款針對海軍獵雷任務設計的軍用商規水下遙控載具，依聲納裝備不同，可分為偵搜、旗艦和反制三型；值得一提的是，該無人艇系統內部有超過半數的零組件為MIT台灣製造，如艇身、電池模組等，在後續生產方面具備一定彈性。

知洋科技總經理湛翔智透露，「台和1號」內部有超過半數的零組件為MIT台灣製造，如艇身、電池模組等，在後續生產方面具備一定彈性。圖為知洋科技8日在台船基隆廠，進行台和1號現場展示。（記者劉宇捷攝）

湛翔智進一步透露，「台和1號」先前曾入選地方政府「小型企業創新研發」（SBIR）計畫，今年7月則將完成經濟部科專計畫；而該公司今（2025）年初曾以「台和1號」方案的服務建議書，參與海軍「無人船及水下無人載具」公開徵求，並提供相關報價單，盼海軍日後能正式下單採購。此舉也間接證實海軍在慶富案後，有意規劃建構新世代的無人化獵雷戰力。

海軍今年1月的「無人船及水下無人載具」公開徵求，主要向具備無人艇及載具設計、製造能力船廠或裝備原廠，以及具備裝備系統整合、生產及維保能力且不具中資背景的廠商招手；另一方面，軍備局去（2024）年中也曾在年度「國防先進科技研究計劃」中指出，中科院有一項涉及「水下無人獵雷方案開發」的突破式計畫提案，期望在明（2026）年前找出具體方案，滿足海軍反水雷作戰所需。

圖為海軍獵雷艦。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

針對這股趨勢，國防部資規司國防工業發展基金會評鑑委員周宇平認為，國內的無人化獵雷系統尚在起步階段，若後續相關系統要滿足作戰需求，在「續航力」、「偵搜性能」方面還有精進空間；他以日前公開展示的台和1號為例，若供電有內置電池以外的備援方案，加上搜索聲納整合AI科技輔助，那日後在台海情境的實境運用上將會更臻完善。

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